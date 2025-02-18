×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Özcan Deniz sette kalp krizi geçirdi... İşte son durumu!

Güncelleme Tarihi:

#Özcan Deniz#Samar Dadgar#Sibel Semerci
Özcan Deniz sette kalp krizi geçirdi... İşte son durumu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 08:05

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar için uzaklaştırma ile koruma talep etmiş ve dün sabah ‘Gel Konuşalım’ programına telefonla bağlanmıştı.

Haberin Devamı

Yaşananlar sonrası Özcan Deniz’in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Dün rol aldığı dizinin setine giren sanatçı, hakkında çıkan haberleri gördükten sonra fenalaşarak bayıldı.

Edirnekapı’daki sete en yakın hastaneye kaldırılan Deniz’in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahale sonrası anjiyo yapılan sanatçının kalbinde tıkalı olan damarına da stent takılacak

Taburcu olan Özcan Deniz’in evinde istirahat ettiği öğrenildi.

Gözden KaçmasınGerilim tavan yaptı Özcan Deniz hastaneye kaldırıldıGerilim tavan yaptı! Özcan Deniz hastaneye kaldırıldıHaberi görüntüle

Deniz’in kardeşi Sibel Semerci sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Profesyonelce tezgahlanmış iftiralar karşısında abimin daha fazla kalbi dayanamamıştır. Mal varlığını elinden almadan durmayacaksınız. Hepiniz yargı karşında da hesap vereceksiniz. Sizin aileliğiniz yerin dibine batsın.”

Özcan Deniz sette kalp krizi geçirdi... İşte son durumu



BUNDAN SONRA KORKUN BENDEN

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar da sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu: “Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım ve hepinizi cehennem ateşinde yakarım. Asıl o zaman oturun izleyin. Allah sizi affetmesin! Bundan sonra ‘Gerçekleri ne zaman paylaşacak’ diye korkun benden.”

Gece sosyal medyadan gayet iyi olduğunu belirten Özcan Deniz “Sabah sette kalp spazmı geçirdim. Sağolusun doktorum Bingür Sönmez’in müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı” diye açıklama yaptı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özcan Deniz#Samar Dadgar#Sibel Semerci

BAKMADAN GEÇME!