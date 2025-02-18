Özcan Deniz sette kalp krizi geçirdi... İşte son durumu!

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Yaşananlar sonrası Özcan Deniz’in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Dün rol aldığı dizinin setine giren sanatçı, hakkında çıkan haberleri gördükten sonra fenalaşarak bayıldı.



Edirnekapı’daki sete en yakın hastaneye kaldırılan Deniz’in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahale sonrası anjiyo yapılan sanatçının kalbinde tıkalı olan damarına da stent takılacak

Taburcu olan Özcan Deniz’in evinde istirahat ettiği öğrenildi.

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Deniz’in kardeşi Sibel Semerci sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Profesyonelce tezgahlanmış iftiralar karşısında abimin daha fazla kalbi dayanamamıştır. Mal varlığını elinden almadan durmayacaksınız. Hepiniz yargı karşında da hesap vereceksiniz. Sizin aileliğiniz yerin dibine batsın.”