Özcan Deniz sette kalp krizi geçirdi... İşte son durumu!

Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 08:05
Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar için uzaklaştırma ile koruma talep etmiş ve dün sabah ‘Gel Konuşalım’ programına telefonla bağlanmıştı.
Yaşananlar sonrası Özcan Deniz’in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Dün rol aldığı dizinin setine giren sanatçı, hakkında çıkan haberleri gördükten sonra fenalaşarak bayıldı.
Edirnekapı’daki sete en yakın hastaneye kaldırılan Deniz’in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahale sonrası anjiyo yapılan sanatçının kalbinde tıkalı olan damarına da stent takılacak
Taburcu olan Özcan Deniz’in evinde istirahat ettiği öğrenildi.
Deniz’in kardeşi Sibel Semerci sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
“Profesyonelce tezgahlanmış iftiralar karşısında abimin daha fazla kalbi dayanamamıştır. Mal varlığını elinden almadan durmayacaksınız. Hepiniz yargı karşında da hesap vereceksiniz. Sizin aileliğiniz yerin dibine batsın.”BUNDAN SONRA KORKUN BENDENÖzcan Deniz
’in eşi Samar Dadgar
da sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu: “Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım ve hepinizi cehennem ateşinde yakarım. Asıl o zaman oturun izleyin. Allah sizi affetmesin! Bundan sonra ‘Gerçekleri ne zaman paylaşacak’ diye korkun benden.”
Gece sosyal medyadan gayet iyi olduğunu belirten Özcan Deniz “Sabah sette kalp spazmı geçirdim. Sağolusun doktorum Bingür Sönmez’in müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı” diye açıklama yaptı.