"Eşiyle sevdiği için evlenmedi" Ağabey Ercan Deniz “Neler Oluyor Hayatta”ya konuştu

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Uzun süredir ailesiyle sorunlar yaşayan ve eşi ile oğlu dışında herkesi sildiğini söyleyen Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde imar soruşturmasında ifade veren ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında bu kez de vergi incelemesi başlatıldı. Özcan Deniz'in ağabeyi yaptığı açıklamada "Özcan Deniz vergi kaçırıyor, kazandığını tam olarak yansıtmıyor" diyerek kardeşini kendisinin ihbar edeceğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından sessizliğini koruyan Ercan Deniz, ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” programının koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya konuştu.

Ercan Deniz, neden bu kadar öfkeliydi ve Özcan Deniz’den ne istiyordu? Hepsini tek tek anlattı. İşte o açıklamalar:

“ŞİRKETİN İÇİNİ BOŞALTMIŞLAR”

“35 yıldır Özcan’la beraber bir ticaretimiz var ama geldiğimiz noktada, Özcan Bey’in bana verdiği o kadar zararlar var ki istemediğim şeyleri yapmaya mecbur bıraktı. Bazı şeylerin artık açığa çıkması lazım. Şu an şirketimle başım dertte. Şirketi ben kız kardeşimden 22 Temmuz’da devraldım. Mayıs ayında kız kardeşim şirketin bütün gayrimenkullerini 31 milyon lira karşılığında Özcan Deniz’e devretmiş. İçini boşaltmışlar yani.

Dört senede 30 milyon lira beyanname verip, 31 milyonunu da Melek Hanım’a verip, üç tane kız kardeşine de ‘sus payı’ olarak onar milyonluk ev alıp, bu kadar da servete oturması kabul edilemez. Ayda bir milyon lira da kredi kartı harcıyor ve devlete ödediği para da 35-40 milyon lira dört senede.”



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“Gayrimenkulleri, Özcan Bey evlendikten sonra bir tanesini kendi eşine, bir tanesini de eşinin akrabalarına verip vatandaşlık alması için kullanmak istedi. ‘Bunları sözleşme üzerinde sahtekarlık yaparak vereceğim, üç sene sonra bunlar bize devredecekler.’ dedi. Ben de buna müsaade etmedim. Yani kavganın başlangıç nedeni bu. Zaten mal vermediğim için de evlendi. Yoksa çok sevdiği için evlenmedi yani.”“Ben sıfırım, arabam bile yok. Kiralık arabaya biniyorum. Bankalarla başım çok dertte. Şirketimi kapatıyorum, 30 Mart’ta devre sonu faizlerini ödeyemeyeceğimden dolayı. Özcan Bey de ödemeyecek. Avukatları, “ödemiyoruz.” demiş. Zaten belediyede sorunlar yaşıyorum, mallarım yıkılıyor. Özcan Bey’in inşaatını nasıl yaptığına dair elimde evraklar var. Hatta karısının inşaatı Özcan Bey’le nasıl yaptığına dair videolar da var ve onlar kaçak yapılmış. Buraya dikkat etmemize rağmen, Özcan Deniz ‘bana bir şey olmaz’ dedi. Geldiğimiz durumda şirkete verdiği zarar, bana verdiği zarar çok büyük. Ben 15 gün sonra iflas ediyorum ama o hâlâ para kazanıyor.““Bundan 1,5 ay önce samimi bir şekilde, ‘Belediye olaylarını çözmen lazım, bankaları ödemen lazım, burada büyük bir sorun var, bunları dikkate alman lazım. Gel ofise, çözelim şu olayı’ dememe rağmen, ‘Ben Özcan Deniz’im. Ben sorunların hepsini çözerim.’ dedi. Gönderdiği haber bu. Çözmedi.”

“PARA AKLADIK SUÇLUYUZ”

“Biz Özcan’la kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım, ben de star yönettim. Ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda incelemedeyiz hepimiz. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bir suçtur! Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı ki.”