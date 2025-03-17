"Eşiyle sevdiği için evlenmedi" Ağabey Ercan Deniz “Neler Oluyor Hayatta”ya konuştu

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Uzun süredir ailesiyle sorunlar yaşayan ve eşi ile oğlu dışında herkesi sildiğini söyleyen Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde imar soruşturmasında ifade veren ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında bu kez de vergi incelemesi başlatıldı. Özcan Deniz'in ağabeyi yaptığı açıklamada "Özcan Deniz vergi kaçırıyor, kazandığını tam olarak yansıtmıyor" diyerek kardeşini kendisinin ihbar edeceğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından sessizliğini koruyan Ercan Deniz, ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” programının koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya konuştu.
Ercan Deniz, neden bu kadar öfkeliydi ve Özcan Deniz’den ne istiyordu? Hepsini tek tek anlattı. İşte o açıklamalar:
“ŞİRKETİN İÇİNİ BOŞALTMIŞLAR”
“35 yıldır Özcan’la beraber bir ticaretimiz var ama geldiğimiz noktada, Özcan Bey’in bana verdiği o kadar zararlar var ki istemediğim şeyleri yapmaya mecbur bıraktı. Bazı şeylerin artık açığa çıkması lazım. Şu an şirketimle başım dertte. Şirketi ben kız kardeşimden 22 Temmuz’da devraldım. Mayıs ayında kız kardeşim şirketin bütün gayrimenkullerini 31 milyon lira karşılığında Özcan Deniz’e devretmiş. İçini boşaltmışlar yani.
Dört senede 30 milyon lira beyanname verip, 31 milyonunu da Melek Hanım’a verip, üç tane kız kardeşine de ‘sus payı’ olarak onar milyonluk ev alıp, bu kadar da servete oturması kabul edilemez. Ayda bir milyon lira da kredi kartı harcıyor ve devlete ödediği para da 35-40 milyon lira dört senede.”
“PARA AKLADIK SUÇLUYUZ”
“Biz Özcan’la kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım, ben de star yönettim. Ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda incelemedeyiz hepimiz. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bir suçtur! Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı ki.”