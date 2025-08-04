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Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz karşılıklı korunma talep etti

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#Ercan Deniz#Özcan Deniz#Mahkeme
Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz karşılıklı korunma talep etti
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 09:17

Şarkıcı Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasındaki gerilim bitmiyor. Abi-kardeş yine mahkemelik oldu.

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Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz hakkında “Evime gelerek beni ve ailemi ölümle tehdit etti” diyerek uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ercan Deniz ise kardeşinin “Sosyal medya ve basın yoluyla bana psikolojik şiddet uyguladığını” öne sürdü. Özcan Deniz, “Bu süreçte defalarca sustum ama artık can güvenliğimden endişe duyuyorum” dedi.

Ercan Deniz ise “Beni karalıyor, toplum nezdinde itibarsızlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

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Her iki taraf da mahkemeye başvurarak karşılıklı korunma talebinde bulundu. Mahkeme, tarafların birbirine yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasakladı.

 

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#Ercan Deniz#Özcan Deniz#Mahkeme

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