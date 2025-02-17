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Özcan Deniz iddialara ayet ile yanıt verdi

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#Özcan Deniz#Samar Dadgar#Kadriye Deniz
Özcan Deniz iddialara ayet ile yanıt verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 09:12

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu.

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Kadriye Deniz’in avukatı Rukiye Moray Eruzundal, Magazin D’den Uğur Kotan’a şunları söyledi:

“Özcan Deniz annesinin evine giderek sözlü tehdit ve şiddette bulundu. Can güvenliği olmadığı için karakola gidip Özcan Deniz ve eşi için hem uzaklaştırma hem de koruma talebinde bulundu.”

Özcan Deniz iddialara ayet ile yanıt verdi

Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Enfal Suresi’nin 30. ayetinden bir kısmını paylaşarak ailesine yanıt verdi:

“Hani o inkar edenler seni yakalayıp zindana atmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır.”

 

 

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#Özcan Deniz#Samar Dadgar#Kadriye Deniz

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