Ozan Doğulu'ya 12 milyonluk dijital tuzak

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Yaptığı yatırım karşılığında 12 milyon lira kazanmayı beklerken, kendisinden yeniden para istenmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Doğulu emniyete başvurarak şikâyetçi oldu.

Yapılan incelemelerde Ozan Doğulu’dan alınan miktarın beş farklı yabancı borsaya dağıtıldığı tespit edildi. Polis dolandırıcıları yakalamak için operasyon başlattı.

Üzüntüsünü dile getiren Doğulu, “Olay ne yazık ki gerçek. Bu üzücü olay vesilesiyle tüm sosyal medya kullanıcılarının dikkatli olmalarını umuyorum” dedi.