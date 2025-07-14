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Ozan Doğulu'ya 12 milyonluk dijital tuzak

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#Ozan Doğulu#Dolandırıcılık#Dijital Tuzak
Ozan Doğuluya 12 milyonluk dijital tuzak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 09:07

Dolandırıcıların son mağduru Ozan Doğulu oldu. Ünlü DJ, sosyal medyada karşısına çıkan sahte yatırım reklamına inanarak para transferi gerçekleştirdi.

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Yaptığı yatırım karşılığında 12 milyon lira kazanmayı beklerken, kendisinden yeniden para istenmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Doğulu emniyete başvurarak şikâyetçi oldu.

Yapılan incelemelerde Ozan Doğulu’dan alınan miktarın beş farklı yabancı borsaya dağıtıldığı tespit edildi. Polis dolandırıcıları yakalamak için operasyon başlattı.

Ozan Doğuluya 12 milyonluk dijital tuzak

Üzüntüsünü dile getiren Doğulu, “Olay ne yazık ki gerçek. Bu üzücü olay vesilesiyle tüm sosyal medya kullanıcılarının dikkatli olmalarını umuyorum” dedi.

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#Ozan Doğulu#Dolandırıcılık#Dijital Tuzak

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