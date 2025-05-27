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‘Oyunculuğu 100 yaşına kadar bırakmayacağım’ demişti… Efsane seriye devam filmi yolda!

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#Tom Cruise#Görevimiz Tehlike#Top Gun: Maverick
‘Oyunculuğu 100 yaşına kadar bırakmayacağım’ demişti… Efsane seriye devam filmi yolda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 08:25

Şu sıralar bir kez daha sinema salonlarında ve gişelerde fırtınalar estiren Tom Cruise 30 yıldır devam ettirdiği Görevimiz Tehlike serisinin “şimdilik” son filmi olan Son Hesaplaşma ile konuşuluyor.

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Bir kez daha imkansıza yakın tehlikeli sahneleri dublör kullanmadan canlandıran 62 yaşındaki usta aktör eleştirmenleri pek memnun edemese de seyirciler filmden memnun kaldı.

Tüm dünyada geçen Cuma gösterime giren filmin hasılatları da bunu kanıtlar nitelikte.

‘Oyunculuğu 100 yaşına kadar bırakmayacağım’ demişti… Efsane seriye devam filmi yolda

İlerleyen yaşına aldırmadan, çekimler sırasında yorgun düşüp kendini ciddi şekilde sakatlasa da aksiyon filmlerinin tartışmasız yıldızı olmaya devam eden Tom Cruise geçtiğimiz günlerde oyunculuk kariyerinin geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Görevimiz Tehlike serisine devam edip etmeyeceği merak edilen ünlü oyuncu buna cevap vermese de durup dinlenmeye pek niyetli değil gibi…

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‘Oyunculuğu 100 yaşına kadar bırakmayacağım’ demişti… Efsane seriye devam filmi yolda

1996’da çekilen ilk Görevimiz Tehlike filminin üzerinden neredeyse 30 yıl geçen Tom Cruise geçen hafta The Hollywood Reporter'a “100 yaşıma kadar film çekmeye devam edeceğim. Asla durmayacağım. Aksiyon, drama, komedi filmleri yapmaktan hiç vazgeçmeyeceğim ve bu konuda çok heyecanlıyım” demişti.

Bu sözlerinin ardından yeni filminin ne olacağı merakla beklenen Tom Cruise’la ilgili müjdeyi Görevimiz Tehlike filmlerinin yönetmeni ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Christopher McQuarrie verdi.

‘Oyunculuğu 100 yaşına kadar bırakmayacağım’ demişti… Efsane seriye devam filmi yolda

Tom Cruise 1986 yapımı Top Gun efsanesinden 36 yıl sonra da, 2022’de Top Gun'ın devamı niteliğinde Top Gun: Maverick filmini çekmiş, film gişede çok başarılı olurken hem seyirciler hem de sinema eleştirmenleri tarafından çok beğenilmişti.

Yönetmen Christopher McQuarrie Top Gun’a bir 3. film çekileceğini ve senaryonun iyice ilerlediğini müjdeledi.

‘Oyunculuğu 100 yaşına kadar bırakmayacağım’ demişti… Efsane seriye devam filmi yolda

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Aynı zamanda Top Gun: Maverick’in senaryo yazarlarından biri de olan yönetmen Christopher McQuarrie 3. film için “Çoktan çantada keklik. Ne olduğunu zaten biliyorum. Zor olmadı” açıklamasını yaptı.

McQuarrie ayrıca filmin senaryosuna katkı verirken filmi kimin yöneteceğini bilmediğini de söyledi.

Tom Cruise bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamada Top Gun 3’ün henüz yapım aşamasından çok uzakta olduğu izlenimini vermişti.

‘Oyunculuğu 100 yaşına kadar bırakmayacağım’ demişti… Efsane seriye devam filmi yolda

Top Gun: Maverick ekibiyle devam filmi için birçok farklı hikâye üzerinde konuştuklarını söyleyen Tom Cruise henüz üzerinde anlaşılan bir konu ve senaryo olmadığı yönünde konuşmuştu.

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Ancak anlaşılan usta aktör Görevimiz Tehlike filmini tamamladıktan sonra çoktan Top Gun için çalışmaya başlamıştı.

“Top Gun'ı bulmak 35 yılımı aldı, Maverick'i anlamak 35 yılımı aldı, dolayısıyla üzerinde çok çalışmamız gereken şeyler var” diyen Tom Cruise yeni projeleri hakkında da ipuçları vermişti.

‘Oyunculuğu 100 yaşına kadar bırakmayacağım’ demişti… Efsane seriye devam filmi yolda

Yıldız oyuncu şu anda Alejandro Inarritu'nun 2015 yapımı The Revenant'tan bu yana çekeceği ilk İngilizce filmi ve Christopher McQuarrie ile başka projeler de dahil olmak üzere çok sayıda başka film üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

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#Tom Cruise#Görevimiz Tehlike#Top Gun: Maverick

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