Oyunculardan sinema sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 11:30

15 Mayıs’ta vizyona giren ve ilk haftasında gişe birincisi olan “Sihirli Annem: Periler Okulu”, 9 günlük bayram tatilinde minik sinemaseverlerden büyük ilgi görüyor.

Filmin oyuncuları da sinema salonlarını dolaşarak seyircilerle bir araya geliyor. Son olarak film ekibinden Doğa Rutkay, Nevra Serezli, Ayşen İnci ile Gamze Karta, Bursa, Manisa ve İzmir’deki sinema salonlarına sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi.

Salonları dolduran çocuklar, oyuncuları çığlıklarla karşıladı. Yapım şirketi Poll Films, sürpriz salon ziyaretlerinin Türkiye genelinde süreceğini duyurdu. “Sihirli Annem: Periler Okulu”, Dudu’nun müdür, Betüş’ün de öğretmen olduğu Periler Okulu’nda yaşanan maceraları konu alıyor.

