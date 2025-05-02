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Oyuncu Zeynep Koçak ameliyat oldu

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#Zeynep Koçak#Ameliyat#Zeynep Koçak Kimdir
Oyuncu Zeynep Koçak ameliyat oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 13:46

Zeynep Koçak, ameliyat oldu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Koçak, 'Minik bir operasyondu ama kesinlikle 'Yalnız gideceğim' diye artistlik yapmayın.' ifadelerini kullandı.

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Zeynep Koçak, sevenlerini korkuttu. Hastane odasından paylaşımda bulunan Koçak, ameliyat olduğunu açıkladı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, ayrıca bu tarz durumlar için takipçilerine bir uyarıda bulundu;

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"Arayıp soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim. Tabii ki asla hastanede kalamadım eve geldim. Şu an ağrım da azaldı. Dediğim gibi minik bir operasyondu ama kesinlikle 'Yalnız gideceğim' diye artistlik yapmayın. Yani hastane psikolojisi bambaşka bir şey... Gerçekten sonrasında acıma ve baş dönmeme rağmen evime dönmek istedim."

 

 

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