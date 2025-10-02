Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun acı günü

×
Güncelleme Tarihi:

#Uraz Kaygılaroğlu#Nezahat Kaygılaroğlu#Balıkesir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 08:57

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu (82), solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kaygılaroğlu, Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, bir süre önce solunum yetmezliği nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kaygılaroğlu, dün yaşamını yitirdi. Uraz Kaygılaroğlu, acı haber, sosyal medyadan yaptığı, "Biriciğim, babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir" paylaşımı ile duyurdu

Nezahat Kaygılaroğlu için dün ikindi namazının ardından Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Kaygılaroğlu ’nun cenazesi Başçeşme Mezalığı’nda toprağa verildi.

