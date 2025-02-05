Oyuncu Osman Sonant İtalya dönüşü soluğu büfede aldı

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Osman Sonant, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. 1.5 yıldır İtalya’da yaşayan Sonant, Türkiye’ye gelir gelmez müdavimi olduğu büfede yemek yedi.

Çocukluğunun Nişantaşı sokaklarında geçtiğini ifade eden oyuncu, “10 yaşına kadar her gün bu büfeden arkadaşlarımla gelip elimizdeki üç kuruş parayla bir şeyler yerdik. Favorim dilli kaşardı” dedi.

Sonant, İtalya günlerinden ise şu sözlerle bahsetti: “Değişiklik yapalım dedik ve 1.5 yıl önce taşındık. 13 ve 7 yaşında iki çocuğum var. Onların eğitimleri için böyle karar aldık. Huzurlu, sakin, keyifli bir bölgede Siena’da yaşıyoruz.”

İTALYANCA ÖĞRENİYORUM

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Türkiye-İtalya arasında mekik dokuduğunu söyleyen Sonant, “Bu yolculuklar sizi yormuyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kısa süreli işleri kabul ediyorum. 6-7 haftayı geçmiyor bu süreç. Tabii daha uzun süreli işler için de gelmek durumunda kalabilirim. Oradaki düzeni oturttuk.

Gidip gelmem daha rahat olur. İtalyanca öğreniyorum. Belli bir seviyeye gelince bir şeyler yapabilirim. İtalyanca çok keyifli, karakteristik bir dil. İlerlemeyi düşünüyorum.”