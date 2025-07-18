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Oyuncu Mehmet Ali Tuncer son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Tuncer#The İmam#Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 16:48

"The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Aşkımızda Ölüm Var" ve "Çarli İş Başında" adlı yapımlarda rol alan oyuncu Mehmet Ali Tuncer hayatını kaybetti.

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Kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Ali Tuncer, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

 Tuncer'in cenaze namazı, Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi'nde cuma namazını müteakip kılındı.

Cenaze töreninde taziyeleri sanatçının ailesi kabul etti.

Törende müzisyenler Eşref Ziya ve Grup Genç solisti Murat Polat, oyuncular Ahmet Yenilmez, Sabri Arafatoğlu, Mehmet Usta, Dursun Ali Erzincanlı, Birol Cürgül, Fatih Mehmet Koç, Hakan Hüseyin Gül, Celal Al, Engin Kut, Asalet Durmuş, Şemistan Kaya, Fulya Bilginer ve Mesut İlik, yazar İsrafil Kuralay ile yapımcı Bilal Arıoğlu da yer aldı.

Oyuncu Mehmet Ali Tuncer son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçının cenazesi törenin ardından Akbaba Mezarlığı'na defnedildi.

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 MEHMET ALİ TUNCER KİMDİR?
İlköğretim hayatından beri tiyatro ile iç içe olan oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyuncu Mehmet Ali Tuncer son yolculuğuna uğurlandı

Tuncer, 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro hayatına başladı; TRT 1 kanalında yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterini canlandıran Tuncer, ayrıca "Deli Yürek" ve "Böylemi Olacaktı" dizilerinde oynadı.

Mehmet Ali Tuncer, aynı zamanda tiyatroda "Sanat Manat'a Karşı" ile "Efendi Hayrettin Süperstar" oyunlarında rol aldı.

 

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#Mehmet Ali Tuncer#The İmam#Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

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