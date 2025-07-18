Oyuncu Mehmet Ali Tuncer son yolculuğuna uğurlandı

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Kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Ali Tuncer, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Tuncer'in cenaze namazı, Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi'nde cuma namazını müteakip kılındı.

Cenaze töreninde taziyeleri sanatçının ailesi kabul etti.

Törende müzisyenler Eşref Ziya ve Grup Genç solisti Murat Polat, oyuncular Ahmet Yenilmez, Sabri Arafatoğlu, Mehmet Usta, Dursun Ali Erzincanlı, Birol Cürgül, Fatih Mehmet Koç, Hakan Hüseyin Gül, Celal Al, Engin Kut, Asalet Durmuş, Şemistan Kaya, Fulya Bilginer ve Mesut İlik, yazar İsrafil Kuralay ile yapımcı Bilal Arıoğlu da yer aldı.



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Sanatçının cenazesi törenin ardından Akbaba Mezarlığı'na defnedildi.

MEHMET ALİ TUNCER KİMDİR?

İlköğretim hayatından beri tiyatro ile iç içe olan oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.



Tuncer, 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro hayatına başladı; TRT 1 kanalında yayınlanan " Aşkın Yolculuğu Yunus Emre " dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterini canlandıran Tuncer, ayrıca "Deli Yürek" ve "Böylemi Olacaktı" dizilerinde oynadı.

Mehmet Ali Tuncer, aynı zamanda tiyatroda "Sanat Manat'a Karşı" ile "Efendi Hayrettin Süperstar" oyunlarında rol aldı.