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Oyuncu Leyla Okay, son yolculuğuna uğurlandı

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#Leyla Okay#Ankara#Ahmet Efendi Camisi
Oyuncu Leyla Okay, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 12:42

Ankara'da hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Leyla Okay (62) son yolculuğuna uğurlandı.

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Ankara’da bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Leyla Okay, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Okay için Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen cenazeye, ailesi ve yakınları katıldı.

Oyuncu Leyla Okay, son yolculuğuna uğurlandı

Leyla Okay’ın cenazesi, Ahmet Efendi Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Leyla Okay, 1963 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

Lise yıllarında tiyatroya başlayan Leyla Okay, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Okay ayrıca, ’Ferhunde Hanımlar’, ’Bizim Evin Halleri’, ’Derin Sular’ ve ’Teşkilat’ dizilerinde rol aldı.

 

 

 

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#Leyla Okay#Ankara#Ahmet Efendi Camisi

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