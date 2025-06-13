Oyuncu Hüseyin Goncagül son yolculuğuna uğurlandı

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Geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti. Goncagül'ün cenazesi Cuma namazına müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Goncagül’ün cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Süleyman Soylu’nun yanı sıra, Goncagül’ün yeğeni Yusuf Goncagül, kardeşi Osman Goncagül, çocukları Betül ve Mustafa Goncagül ve eşi Ayşegül Goncagül katıldı. Sanat camiasından İbrahim Sadri, Resul Aydemir, Ömer Karaoğlu, sunucu ve radyocu Selahattin Kocatepe, oyuncu Ümit Kaplan ve Ammar Acarlıoğlu gibi isimler de cenaze töreninde hazır bulundu.

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'CUMHURBAŞKANIMIZIN DA ÇOK DEĞER VERDİĞİ BİR İSİMDİ'

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Memleketimiz için çok önemli bir değerdi. Bir değerimizi, bir büyüğümüzü kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Bugün burada da birçok talebesi vardı. Hem eserleriyle hem de yetiştirdiği talebelerle gerçekten bu ülkeye çok önemli katkılarda bulundu. Geleneğimizden getirdiği değerleri, nesiller aracılığıyla ileriye taşımak için çok ciddi gayretler sarf etti. Çok güzel bir kültür insanıydı, çok güzel bir ilim insanıydı, bir eğitim neferiydi. Üzgünüz ama bir taraftan da geride bıraktığı mirası bugün çok daha açık ve net bir şekilde biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok değer verdiği bir isimdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul İmam Hatip Okulu’ndan da sınıf arkadaşıydı. Birbirlerine olan muhabbetlerini biliyoruz. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

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'HÜSEYİN GONCAGÜL DEYİNCE AKLA İLK AİLE VE ÇOCUKLAR GELİYOR'

Araştırmacı ve siyasetçi Faruk Acar ise, "Aslında herkesin bildiği gibi, iyi bilirdik. Az önce de bunu bir şekilde, son yolculuğunda paylaşmış olduk. Hüseyin Goncagül deyince tabii akla ilk aile geliyor, çocuklar geliyor, bir dava insanı geliyor. Samimiyetiyle, hasbiliğiyle, İstanbullu olmasıyla, Cumhurbaşkanımızın sınıf arkadaşı olması özellikleriyle, bugün çokça haber içeriğinde gördüm. O nezaketiyle, beyefendiliğiyle, samimiyetiyle, hasbiliğiyle çok önemli bir değerdi" diye konuştu.

'ÇOK DEĞERLİ BİR SANATÇIYDI'

Oyuncu ve sunucu Gökhan Sezen, "Nevi şahsına münhasır bir isimdi. Bu dünyaya çok güzel anılar biriktirerek, izler bırakarak gitti. Ben 18 yaşında Goncagül Hocam’ın yanına geldim. 30 senedir yanındayım. Bu dünyada bir kişiyi incitmemiştir. Öyle bir isimdir Hüseyin Goncagül. Çok güler yüzlüdür, çok cömerttir, çok güzel bir Müslümandır. Bizler ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.Sanatçı İbrahim Sadri, "Tabii ben çok üzgünüm. Erken bir kayıp. Benim tam 40 yıllık dostumdu Hüseyin. 1986 yılında, benim yazdığım bir tiyatro oyununda başrolde oynamıştı, Efendi Hayrettin rolünde. O yıldan beri dostluğumuz hep sürdü, devam etti bugüne kadar. Çok güzel, çok kalender meşrep, hayat dolu bir arkadaşımız, dostumuzdu. Çok değerli de bir sanatçıydı. Mekanı cennet olsun" dedi.

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'ÇOCUKLARIN KALPLERİNE DOKUNDU'

Ammar Acarlıoğlu, "Güzel yaşadı, güzel bir dostluk oluşturdu. Herkesin yüzünde güzel, tatlı bir tebessüm oluşturdu. En sıkıntılı zamanlarda dahi gülmeyi ve bizlere bu şekilde, sanata da bunu yansıtmayı öğretme çabasındaydı. İnşallah Rabbim cennetinde cemaliyle müşerref eylesin diyorum" diye konuştu.Sunucu ve radyocu Selahattin Kocatepe ise, "70 yıllık hayatında kalplere dokundu. En çok da çocukların kalplerine dokundu. Derdi, davası, meselesi olan bir insandı. Hakkı, hakikati haykırdı her daim; ama bunu çok güzel bir üslupla yaptı. O güzel üslubuyla da kalplere girmeyi başardı. Kalbi nurlarla dolsun, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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'BENİM İÇİN BİR BABAYDI'

Oyuncu Ümit Kaplan ise, "Benim büyük bir ustamdı. 2003 yılında yollarımız kesişti. 20 yıllık yâverliğini yaptım. Yanında İbiş karakteri, Nasreddin Hoca karakteri. Bir dava adamıydı. 7'den 70'e her yerde, yurt dışında programlarda, her sahnesinde tek istediği İslam’ı anlatabilmekti ve bu dileğini gerçekleştirdi. Herkese İslam’ı anlattı. Birlikte birçok programlara imza attık. Benim için bir babaydı. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Sevgili tiyatrosunun acısı Gökhan Daldık var, rahmetli. Korona döneminde vefat etmişti. Ben burada İbiş olarak bayrağımı ona devrediyorum. Cennette çocuklara belki Reyyan Kapısı’ndan girecekler, orada Gökhan Daldık’la buluşacaklar. İnşallah onunla birlikte cennetteki çocukları güldürecekler artık" dedi.