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Oyuncu Feyza Civelek’ten eski sevgilisine ağır sözler: Çok çirkindi!

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#Feyza Civelek#Alican Kurt#Kızılcık Şerbeti
Oyuncu Feyza Civelek’ten eski sevgilisine ağır sözler: Çok çirkindi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 08:55

Oyuncu Feyza Civelek’ten eski sevgilisi hakkında şaşırtan açıklama: “Maymun suratlıydı evet, çok çirkindi”

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Bir yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alican Kurt'tan ayrıldığını açıklayan Civelek, geçtiğimiz haftalarda aldatıldığını itiraf etmişti.

Ünlü oyuncu, "Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım. Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum." demişti.

Oyuncu Feyza Civelek’ten eski sevgilisine ağır sözler: Çok çirkindi

"ÇOK ÇİRKİNDİ"

Şevval Bugay’ın sunduğu programa konuk olan Feyza Civelek, eski sevgilisini anlattı. Sunucunun "Senin yanına yakışmıyordu" demesinin ardından Civelek, "Evet çok çirkindi bu arada, çirkin şansı var bu arada bende. Maymun suratlıydı evet, çok çirkindi. Seninle birlikte olduğum güne lanet olsun ama belki de iyi ki hayatıma girdi. Senin gibi bir insanın tecrübesini kazandım. Asla senin gibi bir insanla bir daha aynı sokakta yürümeyeceğimi de anlamış oldum." dedi.

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Oyuncu Feyza Civelek’ten eski sevgilisine ağır sözler: Çok çirkindi

 

 

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#Feyza Civelek#Alican Kurt#Kızılcık Şerbeti

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