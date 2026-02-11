×
Oyuncu dostları yasa boğuldu: 'Melek kalpli Karbom' dedim, melek oldun...

Güncelleme Tarihi:

Oyuncu dostları yasa boğuldu: Melek kalpli Karbom dedim, melek oldun...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 13:10

45 yaşındaki oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Arslan'ın oyuncu arkadaşları art arda baş sağlığı mesajları yayınladı.

SEMA ŞİMŞEK

Şoktayım… Destan dizisinde çalışmıştık. Çok üzgünüm... Allah rahmet eylesin!

FERİDE ÇETİN

"Henüz 27'sindeyken... Bir aktör için 'saçmalama' zamanlarındayken yani, Mahir Çayan'ı iliklerine dek hissederek oynadı. Sete çok çalışarak gelirdi ve sesli çekimin yada karavan konforunun olmadığı o zamanlarda dahi vaktini işine odaklanarak geçirirdi. Mesleğine sadıktı, seyirciyi önemserdi. Sevenlerine sabır dilerim."

İPEK KARAPINAR

"Kanbolatım… Güzel kalpli biricik oyun arkadaşım…
Ellerim ne yazıyor,kalbim nasıl çarpıyor,ne kara bir gün… 'Melek kalpli Kanbom' derdim, melek oldun🙏🏻Yattığın yer incinmesin…"

IŞIL YÜCESOY

"Ah be Görkem’im. Ah be güzel kardeşim... Ne kadar erken bir veda bu. Ne anıların, ne saygın ne sevgin ne “Yer Gök Aşk” ta birlikte yaşadığımız günler unutulur. Başımız sağ olsun."

EMEL ÇÖLGEÇEN

"Hoşçakal oyun arkadaşım... Üzgünüm, tarifi yok. Yattığın yer incitmesin seni... Çok üzgünüm canım benim"

 MEHMET BOZDAĞ

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren, geçmiş yıllarda Kuruluş Osman dizimizde Savcı Bey karakterine hayat veren Kanbolat Görkem Arslan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. 

YURDAER OKUR

Ne diyeceğimi bilemiyorum , bugün varız yarın yoğuz bu yalan dünyada; her veda erkendir ama kadarı beni derinden sarstı yüreği kocaman oyun arkadasım; mekânın cennet olsun, Allah 'ın rahmeti üzerinde olsun. Çok iyi bir oyuncu arkadaşımızı kaybettik, başta eşi olmak üzere tüm aileye ve sevenlerine sabır diliyorum , başımız sağolsun.

SÜHA UYGUR

Çok iyi bir oyuncu ve pırlanta gibi bir insanı kaybettik.
Hepimizin başı sağolsun.
Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.
Cennet mekanın olsun kardeşim.

