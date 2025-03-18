Oyuncu çifttin büyük gururu... Mavi Rüzgar sahnede!

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Esra Ronabar ve Barış Falay, oğulları Mavi Rüzgar’ın rol aldığı “1923 Müzikali”ni izlemek için önceki gün Zorlu PSM’deydi.

Çift, oyun sonrası oğullarını tebrik etti. Müzikalin kadrosunda yer alan “İnci Taneleri” dizisinin genç oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi de Mavi Rüzgar’la mutluluğunu paylaştı.

Sahneye çıkmanın heyecanını yaşayan Mavi Rüzgar, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir oyun oldu. Böyle büyük bir prodüksiyonun içinde yer almak gurur verici” dedi.

Sanatın her alanına ilgi duyduğunu belirten genç oyuncu, “Hikâye anlatmayı çok seviyorum. 16 yıldır hikâye anlatan insanların arasında büyüdüm. Onlardan esinlendim. Ayrıca müziğe de ilgim var” diye konuştu. Oyunculuğun yanı sıra yelken sporunda da başarılar elde eden Mavi Rüzgar, Türkiye şampiyonluğu için yarışmalara hazırlandığını söyledi.

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AYNI EVDE ÜÇ OYUNCU FAZLA OLABİLİR

Oğullarının oyuncu olma kararına şaşırdığını dile getiren Esra Ronabar, “Mühendis olmasını çok istedim. Ama sahnede onu izlemek heyecan vericiydi. İlk söylediğinde ‘Oğlum, aynı evde üç oyuncu fazla olabilir’ dedim” ifadelerini kullandı. Barış Falay da oğullarına her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, “Evlat için tedirginlikler hiç bitmiyor ama önemli olan iyiye yönelmesi” dedi.