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Oyuncu China Suárez ve çocukları Türkiye’de

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#China Suárez
Oyuncu China Suárez ve çocukları Türkiye’de
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 07:00

GALATASARAY’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile oyuncu China Suárez, futbol sezonunun başlamasıyla birlikte Arjantin’den İstanbul’a geldi.

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Suárez, eski eşi Benjamín Vicuña’dan izin alarak çocuklarını da Türkiye’ye getirdi. Oyuncu geçen gün 3 çocuğuyla birlikte Ayasofya Camisi, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı gibi tarihi ve turistik yerleri gezerek İstanbul turu yaptı. China Suárez, geziden anlarını ise sosyal medya hesabından “İstanbul’dan sevgilerle” notuyla paylaştı.

Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suárez, Ayasofya Camisi ziyaretinde taktığı başörtüsü için “Gülünç duruyorsun” diyen takipçisine şu cevabı verdi: “Dini mekânlara girebilmek için başörtüsü takmak zorundasın. Bu moda değil; diğer kültürlere ve dinlere saygı.”

Oyuncu China Suárez ve çocukları Türkiye’de

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#Galatasaray#Mauro Icardi#China Suárez

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