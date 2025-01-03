Öykü Çelik: Kurallarım var ‘cesur kız’ değilim

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◊ “Yeniden Başlamak” filminde bir gazeteciyi canlandırdınız. Nedir bu gazetecinin hikâyesi?

- Menajerim Duygu Şahbudak filmin senaryosunu gönderdi. Açıkçası büyük bir beklentim olmadan okudum ama çok beğendim. Çünkü senaryonun gidişatı etkileyici ve sonunda da büyük bir sürpriz var. Bir de senaryoyu okurken, ciddi prodüksiyon isteyen bir iş olduğunu fark ettim. Çekilebilirse çok güzel olacağını düşündüm. Nitekim çekildi ve sonuç harika oldu! Mekânlar, zamanlar, görseller, kazalar ve hastane sahneleriyle aksiyonu bol bir iş çıktı ortaya.

◊ Prodüksiyon beklentinizi karşıladı yani...

- Beklediğimden daha iyi oldu. Görselleri gördükçe daha da tatmin oldum. Gazeteci karakteri de beni çok heyecanlandırdı. Tutkulu ve meraklı bir karakter. Ben gazeteci olsaydım, herhalde öyle biri olurdum. Araştırmayı seven biriyim. Canlandırdığım karakterin gözüne bir şey çarpıyor mesela, hemen peşine düşüyor. Büyük bir hikâyenin içine girip her şeyi aydınlatıyor.

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‘BEN BURAYA NEREDEN DÜŞTÜM’

DEDİĞİM İŞLER OLDU

◊ Gerçekten gazeteci olsaydınız, hangi alanı tercih ederdiniz?

- Herhalde savaş muhabirliği yapardım.

◊ Senaryoyu okumaya başlarken büyük bir beklentinizin olmadığını söylediniz. Bunun sebebi neydi?

- Çok fazla senaryo okuyorum. Bazen beklentimi yüksek tutup hayal kırıklığına uğradığım oluyor. “Bu işi niye çekiyorlar ki” dediğim bir sürü senaryo okudum. Önyargılı olmamak adına beklentimi ne yüksek ne düşük tutuyorum artık. Bu filmin senaryosunu da beklentim yokken okudum, her sayfasında heyecanım arttı. İnsanların birbirine tavsiye edeceği ve yıllar boyunca konuşulacağını düşündüğüm bir film oldu.

◊ Daha önce dahil olup pişmanlık duyduğunuz ya da yer almadığınız için üzüldüğünüz projeler oldu mu?

- “Keşke dahil olmasaydım, ben buraya nereden düştüm!” dediğim işler oldu. Ama bu kandırılmak gibi bir şey değil. Senaryoya, yönetmene ve yapımcıya bakıyorsunuz; her şey doğru görünüyor. Ama sonuç beklediğiniz gibi olmayabiliyor. Her doğru parça doğru şeyi oluşturmayabiliyor.

HİÇBİR ZAMAN

İŞİMDEN ÖDÜN VERMEDİM

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◊ Bazen sektörde geri planda kaldığınız hissine kapılıyor musunuz?

- Bu, kariyer hayatım boyunca hep söylendi bana. Ama bu benim kontrolümde değil. Hiçbir zaman işimden ödün veren biri olmadım, işimi ikinci plana atmadım. Her zaman iyi anılan, çalışılmak istenen, övgü alan bir oyuncu oldum. Biraz kısmet işi bu. Tutmaz denilen işler tutuyor, tutar denilenler tutmuyor. Belki bana yüklenen roller başka olsaydı, o şans bana da verilmiş olurdu. Bu şans vermekten de çok kısmet işi aslında.

◊ Biraz seçici misiniz?

- Seçiciyim. Zaten belli kurallarım var. İş o kuralların dışındaysa zaten “Çok teşekkür ederim” deyip geri çeviriyorum.

◊ Nedir o kurallar? Cesur sahnelerde oynamamak mı?

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- Evet. Bazı kurallarım var. Bir öpüşme sahnesi çektim kariyerim boyunca, o sahneden sonra bu kararı aldım. Ben bunun geri dönüşünden hoşlanmıyorum. Şu anki nesil tabii daha şanslı. Dijital platformlar var, insanların gözü alıştı. Herkes iyi anlamda konuştu o projedeki sahneyle ilgili ama ben “cesur kız” imajı olsun istemedim.

KEŞFETMEYE DEVAM

◊ Sosyal medya hesabınızdan anladığım kadarıyla seyahat etmeyi çok seviyorsunuz...

- Evet, 20 yaşımdan 30’a kadar çok çalıştım. 30’larımdan sonra merak ettiğim şeyleri yapmaya karar verdim ve kendimi boş zamanlarımda gezmeye adadım. Görmediğim birçok yer var ve keşfetmeye devam edeceğim.

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◊ Seyahat tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

- Her şeyi deneyimlemek isterim. Sokaklarda yürüyüp yemek yerim ama lüks restoranları da denerim. Doğayı ve hayvanları görmek de ilgimi çeker. Kesinlikle hayvanat bahçesine gitmiyorum, o ayrı. Tokyo, Güney Kore taraflarına hiç gitmedim, oraları da görmek istiyorum.

2025’TEN BEKLENTİM BÜYÜK

◊ 2024 yılı sizin için nasıl geçti?

- Çok güzel ve dingin geçti. Dinlendiğim, ev taşıdığım, başka ülkelerde vakit geçirdiğim bir yıldı. İçime sinen bir film de yaptım. Benim için çok güzel ve hoş bir yıldı. 2025’ten beklentilerim daha büyük, çünkü çok iyi dinlendim.

BU YIL EVLENMEYİ PLANLIYORUZ

◊ Ali Çakıcı ile uzun süredir devam eden bir ilişkiniz var. 2025 planlarınıza evlilik de dahil mi?

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- Evet, bu yıl evlenmeyi planlıyoruz. “Bunu yapalım da çıksın aradan” diyoruz artık. Çünkü 3.5 senedir birlikteyiz ve mutluyuz. Gününü saymadığım, her anından keyif aldığım bir ilişkinin içerisindeyim. Biz birbirimizin en yakın arkadaşıyız aynı zamanda, aileyiz yani. O benim canım. Doğru insanla olursan, doğru değeri görüyorsun. Bu işin sırrı bu.

◊ Yaşadığınız tartışmalarda alttan alan taraf kim olur?

- Tartışma noktasına gelmiyoruz, çünkü birbirimizin sınırlarını biliyoruz. Kelimelerimi çok seçerek konuşurum. Tartışma olursa da hiçbir şey olmamış gibi davranırız.