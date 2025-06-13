Otoparkta gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu... ÃœnlÃ¼ sunucunun arabasÄ±nda uyuyakaldÄ±...Bir anda TV yÄ±ldÄ±zÄ± oldu

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Tek amaÃ§larÄ± hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p ailelerini geÃ§indirecek kadar para kazanmaktÄ±. Ama iÅŸte ister "sihirli bir deÄŸnek" deyin isterseniz "kader" onlar bir anda kendilerini parlak spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda buldu. Bununla da kalmadÄ± baÅŸlangÄ±Ã§ta hayal bile etmedikleri bir noktada geldiler.

PARA KAZANABÄ°LMEK Ä°Ã‡Ä°N Ä°KÄ° Ä°Åž YAPIYORDU

Ä°ÅŸte bunlardan birinin Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatacaÄŸÄ±z ÅŸimdi size...

Ekranda milyonlarÄ± gÃ¼ldÃ¼ren bu Ã¼nlÃ¼, bir zamanlar Ã¼nlÃ¼ bir sohbet programÄ±nÄ±n Ã§ekildiÄŸi stÃ¼dyonun otoparkÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

Hatta oradan kazandÄ±ÄŸÄ± para yetmediÄŸi iÃ§in bir de ek iÅŸi vardÄ±. BÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans eseri o Ã¼nlÃ¼ TV programcÄ±sÄ± onu kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kardÄ± ve ondan sonra da hayatÄ± deÄŸiÅŸti.

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Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz kiÅŸi ekranÄ±n Ã¼nlÃ¼ yÃ¼zlerinden Jimmy Kimmel'Ä±n programÄ±ndaki yardÄ±mcÄ±sÄ± Guillermo Rodriguez.

ÃœNLÃœ SUNUCU ONU DA ÃœNLÃœ ETTÄ°

Onun kimin sayesinde bugÃ¼n bulunduÄŸu noktaya geldiÄŸine bakarsak.. Elbette o Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninin ana sunucusu Jimmy Kimmel.

Guillermo Rodriguez, Jimmy Kimmel'Ä±n programÄ±nÄ±n Ã§ekildiÄŸi stÃ¼dyonun otoparkÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¶revlisiydi.

Oradan aldÄ±ÄŸÄ± para yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de arta kalan zamanlarÄ±nda bir otelde kat gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu aynÄ± zamanda. Hatta hafta sonlarÄ± bir Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ iÅŸi daha vardÄ±.

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KIMMEL'IN ARABASINDA UYUYAKALDI HAYATI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

1971 Meksika doÄŸumlu olan Rodriguez, gÃ¼nÃ¼n birinde sunucu Dicy Barrett'Ä±n arabasÄ±nda uyurken "yakalandÄ±."

Belli ki yÄ±llarÄ±n TV ustasÄ± Kimmel, onun doÄŸuÅŸtan gelen mizah yeteneÄŸini fark etti ki ona kamera karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸ teklif etti. O dÃ¶nemde takvimler 2003 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu.

UtangaÃ§ bir kiÅŸiliÄŸi olan Rodriguez Ã¶nce bu teklifi kabul etmedi.Ama sonunda ikna edildi. Guillermo Rodriguez ilk olarak Security Night Live adlÄ± bir programda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

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Mizah konusundaki yeteneÄŸi ilgi Ã§ekti ve ÅŸovdaki skeÃ§lerde rol almaya baÅŸladÄ±. Ä°lk iÅŸi de Michael Jackson'Ä±n Ä°spanyol aÅŸÃ§Ä±sÄ±nÄ± canlandÄ±rmak oldu.

AksanlÄ± Ä°ngilizcesi ve sevimli gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle kÄ±sa sÃ¼ree ilgi Ã§ekti. Sonra da Jimmy Kimmel'Ä±n programÄ±nda onunla birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye baÅŸladÄ±.

ÃœNLÃœLERLE RÃ–PORTAJ YAPIYOR

Bu arada Guillerdo Rodriguez, programÄ±n Ã¼nlÃ¼lerle ilgili dedikodu haberlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ hazÄ±rlayÄ±p sunuyor.

Guillermo artÄ±k Hollywood'u Ã¶nemli Ã¶dÃ¼l gecelerinde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da Ã¼nlÃ¼lerle yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajlarla da tanÄ±nÄ±yor.

Evli olan Guillermo Rodriuez'in bir oÄŸlu olduÄŸunu da not dÃ¼ÅŸelim.