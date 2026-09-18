Oscar biletinin peşinde

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Filmin oyuncu kadrosu, prömiyerde yapılan kırmızı halı töreninde basının karşısına çıktı. TIFF Lightbox’taki törene Ferit Karahan’ın yanı sıra oyuncular Demet Özdemir, İlhan Şen, Kaan Yıldırım, Sarp Bozkurt, Evliya Aykan, Tuba Ünsal ve Erol Babaoğlu da katıldı.

Yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için Anadolu’nun uzak bir köyünde bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini konu alan yapım, gösterimin ardından salondaki izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Festivalin ana yarışma bölümünde yer alan “Cinlerin Düğünü”, büyük ödülü kazanırsa en iyi uluslararası uzun metraj film Oscar’ı için aday adayı olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle çekilen film, 30 Ekim’de vizyona girecek.