Haberin DevamÄ±

Tanyeli, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l evlilik yÄ±ldÃ¶nÃ¼mlerinde verdiÄŸi bir rÃ¶portajda eÅŸi Ä°lker SÃ¼nneliâ€™nin eski eÅŸinin de kanserden hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Tanyeli rÃ¶portajÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±:

'EÅŸime dedim ki â€˜Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamÄ±yorum, baÅŸkasÄ±nÄ±n bana katlanmasÄ± daha zor.â€™ Ama o gitmedi. Ä°lker eski eÅŸini de kanserden kaybetti. Ã‡ok talihsiz bir adam, bu sÃ¼reci benimle de yaÅŸÄ±yor ama yine de bÄ±rakmadÄ± beni. Gitmedi bir yere.'

Â