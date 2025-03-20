×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA MUCÄ°ZE LEZZETLER SAÄžLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Oryantal Tanyeli'nin eÅŸi Ä°lker Sünnili ile ilgili kahreden detay...

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Tanyeli#Ä°lker Sünneli#Oryantal Tanyeli
Oryantal Tanyelinin eÅŸi Ä°lker SÃ¼nnili ile ilgili kahreden detay...
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 20, 2025 12:14

ÃœnlÃ¼ oryantal Tanyeliâ€™nin vefatÄ± baÅŸta ailesi olmak Ã¼zere tÃ¼m sevenlerini yasa boÄŸdu. EÅŸini hastalÄ±ÄŸÄ± boyunca bir an olsun bile yalnÄ±z bÄ±rakmayan Ä°lker SÃ¼nneli ile ilgili ortaya Ã§Ä±kan bir detay herkesi Ã¼zdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

Tanyeli, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l evlilik yÄ±ldÃ¶nÃ¼mlerinde verdiÄŸi bir rÃ¶portajda eÅŸi Ä°lker SÃ¼nneliâ€™nin eski eÅŸinin de kanserden hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Gözden KaçmasÄ±nÄ°ki yaÅŸÄ±ndayken ailesi daÄŸÄ±ldÄ±, Ã‡ocuk Esirgeme Kurumuna verildiÄ°ki yaÅŸÄ±ndayken ailesi daÄŸÄ±ldÄ±, Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildi!Haberi görüntüle

Tanyeli rÃ¶portajÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±:

'EÅŸime dedim ki â€˜Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamÄ±yorum, baÅŸkasÄ±nÄ±n bana katlanmasÄ± daha zor.â€™ Ama o gitmedi. Ä°lker eski eÅŸini de kanserden kaybetti. Ã‡ok talihsiz bir adam, bu sÃ¼reci benimle de yaÅŸÄ±yor ama yine de bÄ±rakmadÄ± beni. Gitmedi bir yere.'

Gözden KaçmasÄ±nVasiyeti yerine geldi... Tanyeli gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±Vasiyeti yerine geldi... Tanyeli gözyaÅŸlarÄ±yla son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±Haberi görüntüle

Â

Oryantal Tanyelinin eÅŸi Ä°lker SÃ¼nnili ile ilgili kahreden detay...

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Tanyeli#Ä°lker Sünneli#Oryantal Tanyeli

BAKMADAN GEÇME!