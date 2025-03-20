'Git kendine yeni bir hayat kur' Oryantal Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili ile ilgili hüzünlendiren ayrıntı!

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Tanyeli, geçtiğimiz yıl evlilik yıldönümlerinde verdiği bir röportajda eşi İlker Sünneli’nin eski eşinin de kanserden hayatını kaybettiğini söylemişti.
Tanyeli röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:
'Eşime dedim ki ‘Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.’ Ama o gitmedi. İlker eski eşini de kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere.'
İLKER SÜNNELİ: HARİKA BİR EŞTİ
Tanyeli'nin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan İlker Sünneli cenaze töreninde duygularını şu sözlerle dile getirmişti;
"İki buçuk senedir insan üstü mücadele verdik. Hepimizin başı sağ olsun. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ben hala savaştayım, zırhlarım üzerimde ama maalesef o yok şu an da burada. Ben konuşuyorum diyorum ki; ‘Bak hala devam ediyorum. Neden bıraktın…’ Harika bir insandı. Çok iyi bir anne, harika bir eşti. Hepimizin başı sağ olsun. Allah nurlar içinde yatırsın."