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'Git kendine yeni bir hayat kur' Oryantal Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili ile ilgili hüzünlendiren ayrıntı!

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#Tanyeli#İlker Sünneli#Oryantal Tanyeli
Git kendine yeni bir hayat kur Oryantal Tanyelinin eşi İlker Sünnili ile ilgili hüzünlendiren ayrıntı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 12:14

Ünlü oryantal Tanyeli’nin vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Eşini hastalığı boyunca bir an olsun bile yalnız bırakmayan İlker Sünneli ile ilgili ortaya çıkan bir detay herkesi üzdü.

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Tanyeli, geçtiğimiz yıl evlilik yıldönümlerinde verdiği bir röportajda eşi İlker Sünneli’nin eski eşinin de kanserden hayatını kaybettiğini söylemişti.

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Tanyeli röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Eşime dedim ki ‘Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.’ Ama o gitmedi. İlker eski eşini de kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere.'

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İLKER SÜNNELİ: HARİKA BİR EŞTİ

Tanyeli'nin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan İlker Sünneli cenaze töreninde duygularını şu sözlerle dile getirmişti;

"İki buçuk senedir insan üstü mücadele verdik. Hepimizin başı sağ olsun. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ben hala savaştayım, zırhlarım üzerimde ama maalesef o yok şu an da burada. Ben konuşuyorum diyorum ki; ‘Bak hala devam ediyorum. Neden bıraktın…’ Harika bir insandı. Çok iyi bir anne, harika bir eşti. Hepimizin başı sağ olsun. Allah nurlar içinde yatırsın."

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Git kendine yeni bir hayat kur Oryantal Tanyelinin eşi İlker Sünnili ile ilgili hüzünlendiren ayrıntı

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