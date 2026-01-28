×
Örümcek Adam'dan acı haber geldi: 38 yaşında hayata veda etti

Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 11:18

Sinemanın en çok izlenen serilerinden biri olan Spider Man'de (Örümcek Adam) kötü haber geldi. Serinin İspanyolca seslendirmesinde Örümcek Adam'a hayat veren Alexis Ortega 38 yaşında hayata veda etti.

Ortega'nın acı haberi, seslendirme dünyasından haberler veren World Dubbing News doğruladı. Yapılan açıklamada "Seslendirme sanatçısı Alexis Ortega'nın vefatını üzüntüyle duyuruyoruz. Bu zor zamanlarda ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Alexis Ortega, Marvel'in izlenme rekorları kıran yapımlarında seslendirme sanatçısı olarak çalıştı. En çok da Spider Man: Homecoming filminde Tom Holland'ın oynadığı Spider Man'i seslendirmesiyle tanındı.

Ortega daha önce de Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War'da seslendirme sanatçısı olarak görev yapmıştı.

Alexis Ortega başta Örümcek Adam olmak üzere birçok Marvel karakterinin İspanyolca seslendirmesini yapmıştı. 

 

