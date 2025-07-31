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Orhan Gencebay'dan MESAM davasına tepki: Çamur atıyorlar

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#Orhan Gencebay#MESAM#Usülsüzlük Davası
Orhan Gencebaydan MESAM davasına tepki: Çamur atıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 08:22

TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyeleri Mustafa Özarslan, Nurdan Yeşilyurt ve Ufuk Çoban, MESAM yönetimine karşı İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

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Dava dilekçesinde bazı sanatçılara MESAM’a geçmeleri için yüksek ödemeler yapıldığı, bu ödemelerin üyelerin teliflerinden kesildiği öne sürüldü. Ayrıca temsil, ağırlama ve tanıtım giderlerinin milyonlarca lirayı bulduğu, yeni hizmet binasıyla ilgili şeffaflık sorunu bulunduğu ve MESAM Başkanı’na yapılan maaş ödemelerinin usule aykırı olduğu iddia edildi.

Kurucu üyelerden Orhan Gencebay ise iddialara sert tepki gösterdi.

Gencebay, “MESAM’a yapılan bu saldırıların aslı astarı yoktur. Burası 14 bin bestecinin yer aldığı bir kurum. MESAM’a yönelik bu saldırıların tamamı yalan ve art niyetli kişilerin uydurmasıdır. Çamur atmaya çalışıyorlar. Yönetim kurulu başarılı işlere imza atıyor, biz de destek veriyoruz. MESAM müziği ve hakları korumak için çalışmaya devam edecek” dedi.

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#Orhan Gencebay#MESAM#Usülsüzlük Davası

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