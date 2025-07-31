Orhan Gencebay'dan MESAM davasına tepki: Çamur atıyorlar

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Dava dilekçesinde bazı sanatçılara MESAM’a geçmeleri için yüksek ödemeler yapıldığı, bu ödemelerin üyelerin teliflerinden kesildiği öne sürüldü. Ayrıca temsil, ağırlama ve tanıtım giderlerinin milyonlarca lirayı bulduğu, yeni hizmet binasıyla ilgili şeffaflık sorunu bulunduğu ve MESAM Başkanı’na yapılan maaş ödemelerinin usule aykırı olduğu iddia edildi.

Kurucu üyelerden Orhan Gencebay ise iddialara sert tepki gösterdi.

Gencebay, “MESAM’a yapılan bu saldırıların aslı astarı yoktur. Burası 14 bin bestecinin yer aldığı bir kurum. MESAM’a yönelik bu saldırıların tamamı yalan ve art niyetli kişilerin uydurmasıdır. Çamur atmaya çalışıyorlar. Yönetim kurulu başarılı işlere imza atıyor, biz de destek veriyoruz. MESAM müziği ve hakları korumak için çalışmaya devam edecek” dedi.