Örgü örerek Yan Yana’yı izlediler

Güncelleme Tarihi:

#Haluk Bilginer#Feyyaz Yiğit#Yan Yana
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 08:51

HALUK Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrolündeki ‘Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’ filmini İzmir’de bir araya gelen 250 kadın örgü örerek izledi.

Çise Yün ve Hobi Evi’nin üyelerine yaptığı etkinlik kapsamında kadınlar İzmir Mavibahçe Paribu Cineverse’te buluştu. Kadınlar salona girmelerinden itibaren, kısık ışıkta atkı ve bereleri film bitene kadar ara vermeden ördüler.

Film sırasında örülen atkı ve bereler İzmir’de okullarda tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak. Sosyal medyada büyük ilgi gören etkinliğin önümüzdeki günlerde İstanbul’da da yapılması planlanıyor.

Mert Baykal’ın yönetmenliğini üstlendiği film ise gişede 1 milyon 883 bin 795 seyirci rakamına ulaştı.

