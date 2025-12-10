Örgü örerek Yan Yana’yı izlediler

Haberin Devamı

Çise Yün ve Hobi Evi’nin üyelerine yaptığı etkinlik kapsamında kadınlar İzmir Mavibahçe Paribu Cineverse’te buluştu. Kadınlar salona girmelerinden itibaren, kısık ışıkta atkı ve bereleri film bitene kadar ara vermeden ördüler.

Film sırasında örülen atkı ve bereler İzmir’de okullarda tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak. Sosyal medyada büyük ilgi gören etkinliğin önümüzdeki günlerde İstanbul’da da yapılması planlanıyor.

Mert Baykal’ın yönetmenliğini üstlendiği film ise gişede 1 milyon 883 bin 795 seyirci rakamına ulaştı.