Onur Tuna albüm çıkardı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 08:12

OYUNCU Onur Tuna, müzik alanındaki çalışmalarına yeni bir albümle devam ediyor.

Tuna’nın, prodüktör ve yapımcı Serhat Şensesli ile birlikte hazırladığı ‘Dost Meclisi’ adlı albüm, Groove Records etiketiyle yayınlandı.

Toplam 17 şarkıdan oluşan albüm, Onur Tuna’nın yıllar içinde kurduğu oyuncu dostluklarıyla şekillenen müzikal kayıtları bir araya getiriyor.

Albümde Tuna’ya Timur Acar, İpek Karapınar, İsmail Hacıoğlu, Taner Ölmez, Hakan Karsak ve Mehmet Özgür gibi ünlü dostları eşlik ediyor. Dostlarıyla düet yapan Onur Tuna’nın solo şarkıları da albümde yer alıyor.

 

