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Onur ödülü alacak

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#Zuhal Olcay #44. İstanbul Film Festivali#Onur Ödülü
Onur ödülü alacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 09:26

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 11-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 44. İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü’nün sahibi belirlendi.

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Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere sunulan Sinema Onur Ödülü, bu yıl sinema ve tiyatro oyuncusu Zuhal Olcay’a sunulacak. Sanatçıya ödülü, festivalin 11 Nisan Cuma akşamı düzenlenecek açılış töreninde verilecek. Sanat yaşamına sayısız tiyatro oyunu, film ve müzik albümü sığdıran Zuhal Olcay, şu sıralar “Kel Diva” oyunuyla izleyici karşısına çıkıyor. Sanatçı oyundaki performansıyla 26’ncı Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘yılın en başarılı kadın oyuncusu’ başta olmak üzere pek çok ödül kazandı.

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#Zuhal Olcay#44. İstanbul Film Festivali#Onur Ödülü

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