Onur ödülü alacak

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Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere sunulan Sinema Onur Ödülü, bu yıl sinema ve tiyatro oyuncusu Zuhal Olcay’a sunulacak. Sanatçıya ödülü, festivalin 11 Nisan Cuma akşamı düzenlenecek açılış töreninde verilecek. Sanat yaşamına sayısız tiyatro oyunu, film ve müzik albümü sığdıran Zuhal Olcay, şu sıralar “Kel Diva” oyunuyla izleyici karşısına çıkıyor. Sanatçı oyundaki performansıyla 26’ncı Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘yılın en başarılı kadın oyuncusu’ başta olmak üzere pek çok ödül kazandı.