'Onunla ilgili gerçeği öğrendim' dedikten sonra boşanmıştı... Tacizle suçlanan eski kocası ilk duruşmaya çıktı

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Hakkında yıllardır süregelen bu iddiaların hepsini defalarca yalanlayan 49 yaşındaki Brand, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı.

Siyahlar giyen ve sakallarını uzatmış olduğu dikkat çeken Brand, duruşmanın görüldüğü binanın dışında toplanan basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

ABD'de yaşayan Brand, duruşma için memleketi İngiltere'ye geri döndü.

Geçen ay açılan davanın ilk duruşması 12 dakika sürdü. Brand, kimliğini doğruladı ama henüz savunmasını sunmadı. Ünlü komedyenle ilgili suçlamaların ele alındığı duruşma 20 Mayıs tarihine ertelendi.

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KEVIN SPACEY'İN AVUKATI SAVUNUYOR

Duruşmayla ilgili ilginç bir ayrıntı da Russell Brand'ın avukatı oldu. Ünlü komedyeni benzer bir suçlamayla karşılaşan ünlü oyuncu Kevin Spacey'in avukatı Oliver Schneider Sikorsky savunuyor.

Hakim duruşmanın sonunda Brand'a toplam beş iddiayla karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Bir sonraki duruşmanın 20 Mayıs'ta Old Bailey'de olacağını hatırlatan hakim "O tarihte orada bulunmak zorundasınız" dedi.

Eğer geçerli bir neden olmadan duruşmaya katılmazsa hakkında tutuklama emri çıkarılacağını da hatırlattı.

Hakim, Brand'ın duruşmaya gitmemesi halinde hapis ya da para cezasıyla karşılaşabileceğini de söyledi.

Bu ilk duruşmanın ardından Russell Brand, İngiltere'deki ve ABD'deki adreslerini bildirrmesi koşuluyla bugünlük serbest bırakıldı.

Russel Brand hakkında geçen ay yıllar içinde farklı kadınlara yönelik taciz, tecavüz ve cinsel saldırı iddiasıyla davası açılmıştı.

Aslında Brand'a bu tür suçlamalar uzun süredir yöneltiliyordu. Ama o hepsini "Bunlar çok yaralayıcı" diyerek inkar ediyordu.

TV PROGRAMINDAN SONRA SORUŞTURMA BAŞLADI

2023 yılında dedektifler Channel 4'da yayınlanan bazı programlarda ortaya atılan iddiaların ardından Russell Brand hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Russell Brand'e yöneltilen suçlamalar polisin açıklamasına göre şöyle: 1999’da Bournemouth bölgesinde bir kadına tecavüz, 2001 ve 2004'te Londra Westminster’da iki farklı kadına cinsel saldırı ve 2004–2005 arasında Westminster'da başka bir kadına yine cinsel saldırı.

Soruşturmayı yöneten Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan Komiser Andy Furphy yaptığı açıklamada, Brand hakkında ihbarda bulunan kadınların özel eğitimli memurlardan destek aldığını söyledi.

Furphy ayrıca bu davadan etkilenen ya da konuyla ilgili herhangi bir bilgisi bulunan kişilerin polise başvurması çağrısında da bulundu.

'ONUNLA İLGİLİ GERÇEĞİN FARKINA VARDIM'

Aslına bakılırsa bu konu 2023'ten bu yana sıcak tutuluyor.

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Brand'in eski arısı Katy Perry de ünlü komedyenle evliliğinin bitişi hakkında çarpıcı ve o sırada üstü kapalı görünen bir açıklama yapmıştı.

Perry, Russel Brand'den evliliklerinin ve ilişkilerinin bittiğine dair bir elektronik posta almıştı. Böylece çiftin ilişkisi de tarihe karışmış oldu.

Katy Perry, daha sonra verdiği bir röportajda önce bu ayrılık nedeniyle kendini suçladığını söylemiş ama "Brand ile ilgili gerçeğin farkına vardıktan sonra "bundan vazgeçtiğini" itiraf etmişti.

'BENİM YÜZÜMDEN DEĞİLDİ'

Perry'nin iddiasına göre Russell Brand'in evlilikleri sırasında onunla "eşit" konumda olmaktan hoşlanmamıştı.

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Katy Perry'nin kendi mesleği olması, turnelere gitmesi 'kontrolcü' kocasını rahatsız etmişti. Bu durum da Perry'nin boşanmadan kendisini sorumlu tutmasına neden olmuştu.

O ayrıntı hakkında şöyle konuşmuştu Perry "İlişkinin bitmesinden dolayı büyük sorumluluk hissettim. Ama sonra gerçeğin farkına vardım. Bu benim yüzümden değildi. Benim çok ötemde nedenleri vardı."

İki yıl önce Brand ile ilgili taciz iddialarının gündeme gelmesinden sonra Katy Perry'nin farkına vardığı gerçeğin de bu karanlık geçmiş olduğu yorumları yapıldı.

Fakat Perry bu gerçeği ifşa etmek yerine susmayı tercih emişti.

HAKKINDAKİ İDDİALAR KORKUNÇ

Russell Brand'in bu korkunç suçlamalarla manşetlere çıkması geçen haftanın son günlerinde oldu. Dört tane kadın Brand'ın kendilerine tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Hatta bu konuyla ilgili ayrıntılara da yer verdi bu dört kadın iddialarında.

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İsimleri gizli tutulan bu kadınlardan biri, 2012 yılında Russel Brand'ın evinde bulunduğu sırada komedyenin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Genç kadın elinde bu durumu doğrulayacak tıbbi kanıtlar bulunduğunu ve olayın meydana gelmesinden bir gün sonra tecavüz merkezine gittiğini söyledi.

Bir başka kadın da kendisi 16, Brand 31 yaşındayken onunla duygusal şiddete uğradığı bir ilişki yaşadığını ileri sürdü.

Her ne kadar Brand kendisini "çocuk" olarak nitelendirse de bu sözde romantik ilişki sırasında durmadan ünlü komedyenin tacizine uğradığını savundu.

Russell Brand ile ilgili bu iddiaların ortaya atılmasından sonra hakkında suçlayıcı söylemlerde bulunan başka kadınlar da ortaya çıktı.

Bu arada karıştırılan eski defterlerin sayfalarında 20 yıl önce bir başka ünlünün, şarkıcı Dannii Minogue'un bir röportajda söyledikleri tekrar gündeme geldi.

Minogue, 20 yıl önceki bir röportajında Russell Brand hakkında "aşağılık bir vahşi" diye konuşmuştu.

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU

Bu arada bu kadar korkunç iddiaların odağında olan Russell Brand'in 2017 yılından bu yana Laura Gallacher Brand ile evli olduğunu hatırlatalım.

Anne ve çocuk ilişkileri üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Laura Gallacher Brand ile genç kadının TV sunucusu olan ablası Kirsty sayesinde tanıştı Brand. Bu arada Laura'nın ünlü golfçü Bernard Gallacher'ın kızı olduğunu da not düşelim.

Russell ile Kathy, genç kadın henüz 18 yaşındayken tanışıp flört etmeye başladılar. 2017 yılında evlenen çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.