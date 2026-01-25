×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Onu oyalayan nişanlısını terk etmişti… Yeni aşkıyla el ele ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Dakota Johnson#Role Model#Chris Martin
Onu oyalayan nişanlısını terk etmişti… Yeni aşkıyla el ele ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 10:33

Geçen yıl sürpriz şekilde nişanlısından ayrılıp yoluna tek başına devam etmeye karar veren güzel yıldız bir anda Hollywood’un en gözde bekarı haline gelmişti.

Haberin Devamı

Anlaşılan aşk acısını çabucak kalbine gömen Dakota Johnson çoktan kendine yeni bir aşk bulmuş bile…

Geçen yılın haziran ayında nişanlısı ünlü şarkıcı Chris Martin’den ayrılan Dakota Johnson aşk yaşadığı söylentileri çıkan ünlü şarkıcı Role Model ile yemek yerken görüntülendi.

Onu oyalayan nişanlısını terk etmişti… Yeni aşkıyla el ele ortaya çıktı

Yanlarında bir arkadaşlarıyla yemek yiyen çift restorandan el ele çıkarak aşk söylentilerini de doğrulamış oldu.

Gerçek adı Tucker Harrington Pillsbury olan ancak Role Model olarak tanınan şarkıcı ve Dakota Johnson’ın yemek boyunca birbirlerine aşkla bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Onu oyalayan nişanlısını terk etmişti… Yeni aşkıyla el ele ortaya çıktı

Haberin Devamı

Gündeme sık sık cesur giyim tarzıyla gelen Dakota Johnson bu buluşmada siyah dantelli bir atlet, siyah pantolon, leopar desenli bir çanta ve siyah bir trençkot giymişti.

36 yaşındaki Dakota Johnson ve 28 yaşındaki şarkıcı ilk olarak Aralık 2025'te arkadaşlarıyla mum ışığında bir akşam yemeği yerken fotoğraflandıklarında ilişki dedikodularını alevlendirmişti.

Onu oyalayan nişanlısını terk etmişti… Yeni aşkıyla el ele ortaya çıktı

Geçtiğimiz akşam paparazzilere el ele yakalanan çiftin ilişki yaşadığı böylece kanıtlanmış oldu.

Bu yeni aşk, Dakota Johnson ünlü şarkıcı Chris Martin’den nişanını bozup ayrıldıktan altı ay sonra geldi.

Johnson ve 48 yaşındaki Martin, Haziran 2025'te ayrılmadan önce yaklaşık sekiz yıl birlikteydiler.

Onu oyalayan nişanlısını terk etmişti… Yeni aşkıyla el ele ortaya çıktı

Gözden KaçmasınEvlenmemek için ayak diredi… 8 yıllık aşk böyle bittiEvlenmemek için ayak diredi… 8 yıllık aşk böyle bittiHaberi görüntüle

Her iki yıldız da ayrılıklarıyla ilgili kendileri bir açıklama yapmamış olsa da onları yakından tanıyanlar Dakota Johnson’ın Chris Martin’le aralarındaki 12 yıllık yaş farkı ve ünlü şarkıcının çocuk sahibi olmak istememesi yüzünden ayrıldıklarını söyledi.

Haberin Devamı

“Dakota, Chris ile ilişkisinin düzelmesi için yıllardır çok çabaladı ve her ayrılışlarında yıkılıp gözyaşlarına boğuldu” diyen yakınları eski aşıkların sorunlarını çözmek için gerçekten çok çabaladıklarını ama yaş farkının sık sık sorun olmaya devam ettiğini belirtti.

Onu oyalayan nişanlısını terk etmişti… Yeni aşkıyla el ele ortaya çıktı

Dakota Johnson artık çocuk sahibi olmak istiyor, bu yüzden de Chris Martin’le evlenmek istiyordu. Çift çoktan nişanlanmıştı ancak Chris Martin zaten Gwyneth Paltrow’la evliliğinden iki yetişkin çocuk sahibiydi ve buna yanaşmadı.

Dakota Johnson da bir türlü evliliğe yanaşmayan sevgilisini en sonunda terk edip yoluna devam etti. Güzel yıldızın bu kez kendinden 8 yaş küçük ve çocuksuz bir sevgili seçmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

Haberin Devamı

Onu oyalayan nişanlısını terk etmişti… Yeni aşkıyla el ele ortaya çıktı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dakota Johnson#Role Model#Chris Martin

BAKMADAN GEÇME!