Onu oyalayan nişanlısını terk etmişti… Yeni aşkıyla el ele ortaya çıktı

Anlaşılan aşk acısını çabucak kalbine gömen Dakota Johnson çoktan kendine yeni bir aşk bulmuş bile…

Geçen yılın haziran ayında nişanlısı ünlü şarkıcı Chris Martin’den ayrılan Dakota Johnson aşk yaşadığı söylentileri çıkan ünlü şarkıcı Role Model ile yemek yerken görüntülendi.

Yanlarında bir arkadaşlarıyla yemek yiyen çift restorandan el ele çıkarak aşk söylentilerini de doğrulamış oldu.

Gerçek adı Tucker Harrington Pillsbury olan ancak Role Model olarak tanınan şarkıcı ve Dakota Johnson’ın yemek boyunca birbirlerine aşkla bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Gündeme sık sık cesur giyim tarzıyla gelen Dakota Johnson bu buluşmada siyah dantelli bir atlet, siyah pantolon, leopar desenli bir çanta ve siyah bir trençkot giymişti.

36 yaşındaki Dakota Johnson ve 28 yaşındaki şarkıcı ilk olarak Aralık 2025'te arkadaşlarıyla mum ışığında bir akşam yemeği yerken fotoğraflandıklarında ilişki dedikodularını alevlendirmişti.

Geçtiğimiz akşam paparazzilere el ele yakalanan çiftin ilişki yaşadığı böylece kanıtlanmış oldu.

Bu yeni aşk, Dakota Johnson ünlü şarkıcı Chris Martin’den nişanını bozup ayrıldıktan altı ay sonra geldi.

Johnson ve 48 yaşındaki Martin, Haziran 2025'te ayrılmadan önce yaklaşık sekiz yıl birlikteydiler.

Her iki yıldız da ayrılıklarıyla ilgili kendileri bir açıklama yapmamış olsa da onları yakından tanıyanlar Dakota Johnson’ın Chris Martin’le aralarındaki 12 yıllık yaş farkı ve ünlü şarkıcının çocuk sahibi olmak istememesi yüzünden ayrıldıklarını söyledi.

“Dakota, Chris ile ilişkisinin düzelmesi için yıllardır çok çabaladı ve her ayrılışlarında yıkılıp gözyaşlarına boğuldu” diyen yakınları eski aşıkların sorunlarını çözmek için gerçekten çok çabaladıklarını ama yaş farkının sık sık sorun olmaya devam ettiğini belirtti.

Dakota Johnson artık çocuk sahibi olmak istiyor, bu yüzden de Chris Martin’le evlenmek istiyordu. Çift çoktan nişanlanmıştı ancak Chris Martin zaten Gwyneth Paltrow’la evliliğinden iki yetişkin çocuk sahibiydi ve buna yanaşmadı.

Dakota Johnson da bir türlü evliliğe yanaşmayan sevgilisini en sonunda terk edip yoluna devam etti. Güzel yıldızın bu kez kendinden 8 yaş küçük ve çocuksuz bir sevgili seçmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

