Gencecik yaşında bulduğu şöhretin keyfini sürdü... Sonra gitti lokanta patroniçesi oldu

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İşte o günlerde bir gazeteye verdiği röportajda kendisinden bir süre önce Türkiye güzeli seçilip aynı sebepten tacını kaybeden Hülya Avşar'ı örnek gösterip "İnşallah sonum onun gibi olur" demişti o genç kız...

O yumuşak bakışlı, zarif yüz hatlarına sahip genç kız Sibel Turnagöl'den başkası değildi.

O GÜN DUDAKLARINDAN DÖKÜLEN DİLEĞİ GERÇEK OLDU

Gerçekten de dilediği gibi 'sonu Hülya Avşar gibi' oldu... Çünkü ondan yıllar önce Avşar da Türkiye güzeli seçilmiş ama daha önce evlenip boşandığı için tacı elinden alınmıştı. Yine de bu durum Avşar'ın Türk sinemasında ve televizyon dünyasında bir yıldız olmasını engellemedi.

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Bütün bunları Sibel Turnagöl de yaşadı.

Kısa sürede Türk sinemasının, televizyon ekranlarının, tiyatro sahnelerinin yıldızı haline geldi. Bu arada evlendi ve artık boyunu bile geçen bir erkek evladın annesi. Her ne kadar o ilk evliliğinde aradığını bulamasa da bir sonrakinde dilediği gibi bir hayat kurdu.

Şöhretin tadına vardıktan sonra kariyer yolunu değiştirdi ama Türkiye'nin popüler kültür tarihinin yakın dönemine de adını yazdırdı.

Gelin 1980'lerin sonunda ve 1990'lar boyunca pırıl pırıl parlayan bu yıldızın hikayesini bir hatırlayalım.

SOĞUK BİR KIŞ GÜNÜ DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI

Sibel Turnagöl'ün hayat hikayesi 1968 yılının 28 Şubat günü İstanbul'da başladı. Dikkat çekici fiziksel görünümü sayesinde henüz 16 yaşındayken mankenliğe başladı.

Mesleğe adım attıktan iki yıl sonra Türkiye Mankenler Kraliçesi yarışmasına katıldı... Orada birincilik tacını giydi yine de hevesi kursağında kaldı.

Yarışmayı kazandı kazanmasına ama daha önce evlenip boşandığı ortaya çıktığı için tacı elinden alındı. İşte bu olayın ardından verdiği bir röportajda "İnşallah sonum Hülya Avşar gibi olur" dedi Turnagöl. Sanki ileride yaşanacakları bilirmiş gibi!

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Gerçekten de gönlüne göre oldu Sibel Turnagöl'ün. Uzun süre Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri oldu. Hatta bir ara şarkıcılık deneyimi bile yaşadı.

28 Şubat 1968 günü dünyaya gelen Sibel Turnagöl, birkaç gün sonra yeni yaşını kutlayacak.





Artık çok daha sakin bir hayat sürdürüyor Turnagöl. Kerem Alışık ile evliliğinden dünyaya gelen ve Yeşilçam'ın efsane oyuncusu olan dedesinin adını taşıyan Sadri Alışık çoktan güzel yıldızın boyunu geçti.

YARIŞMADA AYAKKABISI YIRTILMIŞTI

Aslında bunun öncesinde sanki kendisine verilmiş bir işaret gibi bir olay da yaşandı. Yarışmada giydiği ayakkabı yırtıldı. O da bunu pek hayra yormadı. Birinci olarak bitirdiği yarışmada tacını kaybedip hüsranla ayrıldı.

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Ama yine de son gülen kendisi oldu. Önünde güzel bir kariyer yolu açıldı.

Sibel Turnagöl, gencecik bir oyuncu oyarak 1986 tarihli Sen Türkülerini Söyle adlı filmle sinemaya adım attı. Çok ciddi bir ekiple çalıştı Turnagöl o filmde.

Kamera arkasında Şerif Gören usta vardı. Rol arkadaşı ise Kadir İnanır oldu.

Öncesinde Adem ile Havva ve Hayat Köprüsü gibi filmlerde de rol almıştı. Ama ilk başrolünü bu iddialı kadroyla oynadı.

Bunun ardından Bebek, Gönülden Gönüle, Hafız Yusuf Efendi, Son Umut, Yasemin, Demir Leblebi gibi birçok filmde oynadı. Turnagöl'ün 1986'da başlayan sinema serüveni Asla Unutma'ya kadar sürdü.

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EKRANDA DA NİCE BAŞARILAR ELDE ETTİ

Bu arada bir yandan da ekran serüvenini sürdürdü Sibel Turnagöl. Birçok programda sunuculuk yaptı.

Bunlar arasında en çok akılda kalanlardan biri Sinan Özen ile birlikte kamera karşısına geçtiği Sinan Özen& Sibel Turnagöl Show oldu.

Ama Turnagöl'ün ekran serüveni bununla sınırlı kalmadı. Sonrasında pazar günleri ekrana gelen ve kendi adını taşıyan programı sundu.

Turnagöl'ün sunuculuk serüveni uzun süre devam etti.

Bu arada müzik dünyasına da adım attı Turnagöl. 1999 yılında Can Bu adlı bir albüm çıkardı. Bu albümde Türkiye'nin önde gelen şarkı sözü yazarları ve bestecileriyle birlikte çalıştı.

Bu arada kendisi bu kadar ünlü olunca özel hayatı da çok dikkat çekti Sibel Turnagöl'ün.

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EFSANE ÇİFTİN TEK ÇOCUĞUYLA EVLENDİ

Yeşilçam'ın efsane çiftlerinden Sadri Alışık ile Çolpan İlhan'ın tek çocuğu olan Kerem Alışık ile bir evlilik yaptı. Bu evlilikten dedesinin onuruna onun adı verilen evlatları Sadri dünyaya geldi.

Fakat 1988'de başlayan bu evlilik çok uzun ömürlü olmadı. Çift, 1992 yılında yuvalarını dağıtma kararı aldı. Ama yine de hem eski eşiyle hem de onun ailesiyle gayet dostane bir şekilde görüşmeyi sürdürdü Turnagöl.

Sinema, müzik, televizyon derken Sibel Turnagöl bir dönem modacılığı da el attı. İstanbul Nişantaşı'nda kendi ait bir modaevi kurdu.

Bir dönem tiyatro sahnesine de çıkan Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik ile hayatını birleştirdi. Bu evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor.





SONRA KARİYER YOLUNU DEĞİŞTİRDİ

Bir süre önce bazı ünlülerin tercih ettiği bir dönemece girdi Sibel Turnagöl'ün hayatı. Spot ışıklarının altından çekilip daha gözlerden uzak bir iş açtı Turnagöl.

Sibel Turnagöl, Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir restoran açtı. Bir zamanlar gösteri dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Turnagöl, bütün enerjisini bu yeni işe adamış durumda.

Üstelik elini de işinden hiç çekmiyor. Bazen müşterilerine servis etmek üzere birbirinden lezzetli yemekler pişiriyor bazen de masalara servis yapıyor.

Bugüne kadar ele aldığı her işte olduğu gibi bütün enerjisi ve sevgisiyle bu işi de yürütüyor.





Turnagöl 2012 yılından bu yana Mehmet Çelik ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.





ONUN DA TACI ELİNDEN ALINMIŞTI: Hülya Avşar'ın öyküsünü de kısaca bir hatırlayalım... 1983 yılında katıldığı yarışmada Türkiye Güzeli seçildi Avşar. Ama daha önce evlenip boşandığı ortaya çıktığı için tacı elinden alındı. Yine de bu durum onun hem sinemada hem de müzik ve TV dünyasında bir yıldız haline gelmesini engellemedi.