Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş
Ona 83 yaşında bir oğul vermişti… Ayrıyız diyor ama genç sevgilisinden vazgeçemiyor

#Al Pacino#Noor Alfallah#Geç Yaşta Baba Olan Ünlüler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 16:17

Onun için sinemanın yaşayan efsanesi deniyor. Yıllar yılı rol aldığı sayısız filmle büyük başarılar kazanan usta aktör Hollywood’un gördüğü en büyük isimlerden biri oldu, bu şanını da ilerleyen yaşına rağmen taşımaya devam ediyor.

Ancak usta oyuncu son birkaç yıldır rol aldığı filmlerden çok hareketli aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor…

85 yaşındaki Al Pacino ve 32 yaşındaki eski sevgilisi Noor Alfallah, Los Angeles'taki akşam yemeği randevularıyla aralarındaki aşkın yeniden canlandığı dedikodularını alevlendirdi.

Bir film şirketinin üst düzey yönetici pozisyonunda çalışan Noor Alfallah Hollywood’a yabancı bir isim değil… Noor Alfallah daha önce de Mick Jagger dahil birçok ünlü ve kendinden yaşça epey büyük isimle aşk yaşamıştı.

Al Pacino ile de 2020’de, pandemi döneminde aşk yaşamaya başlayan Noor Alfallah, Haziran 2023’te usta aktörün dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi.

Çiftin Roman adını verdikleri oğulları 2 buçuk yaşına gelirken ikilinin arasındaki ilişkinin bittiği ve artık dost oldukları ve sadece oğulları için bir araya geldikleri söyleniyordu.

Noor Alfallah da bu süreçte bir başka ünlü oyuncu Bill Maher’le sık sık görülmüş, onunla da sevgili değil sadece arkadaş olduğunu söylemişti.

Noor Alfallah yakın bir süre önce Al Pacino’dan doğan küçük oğlu Roman’la ilgili sorulara cevap verirken Al Pacino ile birlikte olup olmadıkları sorusuna da "Her gün birlikteyiz!" diye haykırarak cevap vermişti.

Daha sonra muhabirlere "Onunla birlikte olmak istemeyen kim var ki? O dünyanın en havalı adamı” diye şaka yapan Noor Alfallah’ın adı herkes tarafından hamile olduğu duyulunca öğrenilmişti.

Al Pacino’nun Noor Alfallah’la aşk yaşasa da bu hamilelik haberine şoke olduğu, yaşından dolayı baba olabileceğini sanmadığı için büyük bir sürpriz yaşadığı konuşuluyordu.

Noor Alfallah doğum yapmaya hazırlanırken önlemini baştan almak isteyen Al Pacino’nun hemen bir DNA testi yaptırdığı ve bebeğin kendisinden olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldığı da iddia edilmişti.

Noor Alfallah oğlu Roman’ı doğurduktan çok kısa bir süre sonra onu nüfusuna geçirirken evli olmamalarına rağmen Al Pacino ile bir de velayet anlaşması imzaladı.

Böylece esmer güzelin oğlu için her ay belli bir miktar para alacağı, onun gelecekteki eğitim masrafları için de usta oyuncudan yüksek miktarda bir de toplu ödeme aldığı ortaya çıkmıştı.

Roman Pacino Al Pacino’nun dördüncü çocuğu. Pacino'nun ayrıca eski kız arkadaşı Jan Tarrant'tan 35 yaşında Julie adında bir kızı ve eski sevgilisi Beverly D'Angelo'dan 24 yaşında ikizleri Oli-via ve Anton adında iki çocuğu daha var.

