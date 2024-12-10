Ömrünün en zor yılını geçirmişti… Mükafatı büyük olacak

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42 yaşındaki Galler Prensesi Kate Middleton için ömrünün en zor senesini geçirdi demek herhalde pek de yanlış ve abartılı bir ifade olmayacaktır.

“YILIN KİŞİSİ” UNVANINA ADAY OLDU

Geçirdiği zor günleri nihayet atlatan İngiliz kraliyet ailesinin en sevilen yüzü şimdi de Time Dergisi'nin geleneksel “Yılın Kişisi” unvanı için yarışıyor.

İngiliz kraliyet ailesi önce Kral Charles sonra da Kate Middleton'ın peş peşe kansere yakalanmasıyla 2024 yılını çok zor geçirdi

Dergi, 42 yaşındaki Galler Prensesi'nin “bu yıl uluslararası manşetlere çıkmasının ve kamuya mal olmuş kişilerin mahremiyeti ve sağlığı hakkında bir tartışma başlatmasının” ardından kısa listede yer aldığını yazdı.

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Time'ın kısa listesinde yer alan diğer önemli isimler arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Meksika Başkanı Claudia Sheinbaum, podcaster Joe Rogan, iş insanı Elon Musk, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Rus ekonomist Yulia Navalnaya yer alıyor.

Kanseri yenen ve yeniden halkın karşısına çıkan Galler Prensesi Kate Middleton Time dergisinin “Yılın Kişisi” unvanının en güçlü adaylarından

Adaylık yarışında sona kalan isimlerin duyurusu dün sabah “Today” programında yapıldı ve kazananın perşembe günü açıklanması bekleniyor.

97 YILLIK YARIŞTA GÜÇLÜ RAKİPLERİ VAR

Time, 1927 yılından bu yana her yıl, son 12 ay içinde olumlu ya da olumsuz en büyük etkiyi yaratan kişi ya da grubu “Yılın Kişisi” seçiyor. 2023 yılında ABD’li pop yıldızı Taylor Swift bu unvana layık görülmüştü.

Aday listesinde Donald Trump ve ABD başkanlık seçimini adeta el ele vererek kazandığı iş insanı Elon Musk da var

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Kate Middleton daha önce 2013 yılında Time100 En Etkili Kişiler listesinde yer almış ve 2011 yılında, yani Prens William’la evlendiği sene de Yılın Kişisi ödülünün ikincilerinden biri olmuştu.

Kraliyet ailesi Kate Middleton’ın ocak ayında büyük bir karın ameliyatı geçireceğinin açıklanmasıyla manşetlere taşındı.

AMELİYAT OLDUKTAN SONRA ORTADAN KAYBOLDU, KOMPLO TEORİLERİ BİTMEK BİLMEDİ

Prenses, ameliyattan sonra birkaç ay boyunca kamuoyunda görülmemesinin ardından acımasız söylentiler ve komplo teorilerine konu oldu.

Onun öldüğünden tutun da kocası Prens William tarafından aldatıldığına hatta şiddet gördüğüne kadar sayısız iddia ortaya atıldı, bu iddialara sosyal medya yoluyla neredeyse her gün bir yenisi eklendi.

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Mart ayında üç çocuk annesi Middleton bir videoda kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve kemoterapi gördüğünü paylaştığında bu söylentiler son buldu.

HER ŞEYİ ÜÇ ÇOCUKLARINI KORUYABİLMEK İÇİN PLANLADILAR

Middleton ne tür bir kansere yakalandığını açıklamadı ve Prens William ile üç çocukları 11 yaşındaki Prens George, 9 yaşındaki Prenses Charlotte ve 6 yaşındaki Prens Louis’i korumak için haberi duyurmayı geciktirdiklerini paylaştı.

Kate Middleton yaşadığı korkunç günleri ve kanser olduğu haberini üç küçük çocuğu bunlardan etkilenmesin diye sakladığını açıklamıştı

Bir anda gözden kaybolmasının nedeni ortaya çıktıktan sonra tedavisine devam eden ve yokluğunda katılamadığı görevleri kocası William tarafından devam ettirilen Kate Middleton eylül ayında bir video daha yayınladı ve kemoterapi tedavisinin sonlandığını ve sağlığına kavuştuğunu müjdeledi.

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BÜTÜN YILI ÇETİN BİR MÜCADELEYLE GEÇİRDİ

Kate, William ve üç çocuklarının genellikle kamuoyuyla paylaşılmayan, samimi aile görüntülerinin yer aldığı duygu dolu videoda Kate Middleton “Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz hayat bir anda değişebiliyor ve biz de fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda ilerlemenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık” dedi.

Kate kanseri yendiğini müjdelediği ve bu süreçte neler yaşadığını anlattığı videoda kocası William ve üç çocuklarıyla daha önce görülmemiş özel görüntülerini paylaştı

Middleton kanser yolculuğunu “karmaşık, korkutucu ve öngörülemez” olarak tanımladı ve şu anki odak noktasının hastalığın geri gelmemesi için elinden geleni yapmak olduğunu söyledi.

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AZMİ VE DÜRÜSTLÜĞÜYLE TAKDİR TOPLADI

Sağlığına kavuşmasının ardından yavaş yavaş kraliyet görevlerine geri dönen Kate Middleton tıpkı geçen yıl olduğu gibi aileyle birlikte yaklaşan yeni yıl ve Noel için düzenlenen etkinliklerde boy göstermeye başladı.

Kanser olduğu ortaya çıktıktan sonra birkaç kez aileyle birlikte önemli etkinliklerde kısa süreli olsa da boy gösteren Kate artık Galler Prensesi olarak eski günlerindeki gibi görev başına geçti

Kansere yakalandığını kendi ağzından açıklayan, tedavi sürecinin tamamlandığını da yine kendi duyuran Galler Prensesi bu süreç boyunca kanser hastalığı ve bu hastalıkla mücadele konusunda yaptığı ilham verici açıklamalarla, kendi sıkıntılarını samimi bir şekilde dile getirmesi ve yaşadığı zorlu süreci açık yüreklilikle aktarmasıyla da büyük takdir toplamıştı.