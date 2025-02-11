Ölmekten de değil bir tek yaşlanmaktan korkuyor… Yüzüne yine bir şeyler olmuş!

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Merakla beklenen yeni filmi Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma’dan yeni bir tanıtım yayınlanan Tom Cruise geçen pazar gecesi oynana Super Bowl finalinde rol aldığı reklamla dikkatleri çekti.

Pandemiden sonra batma noktasına gelen salonları Top Gun Maverick ve Görevimiz Tehlike filmleriyle yeniden doldurmayı başaran Tom Cruise'a usta yönetmen Steven Spielberg "Sinemayı kurtaran adam" diyerek teşekkür etmişti

Son filminin çekimlerinde yine insan bedeninin sınırlarını zorlayan sahneler çektiği konuşulan Tom Cruise’un çekimlerde bayıldığı iddia edilmişti.

Hayranları Görevimiz Tehlike serisinin son filmini bekleyedursun Tom Cruise geçtiğimiz gece Super Bowl maçı sırasında yayınlanan reklamıyla gündemde...

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Çektiği filmlerde dublör kullanmayan ve tehlikeli sahnelerde her seferinde ölümü göze alarak oynayan Cruise yaşına meydan okuyor.

Usta aktör aynı zamanda yaşlanmaktan korkması hatta yaşlanmanın önüne geçebilmek için yaptığı kimi zaman “tuhaf” şeylerle de adından söz ettiriyor.

Hayranları usta oyuncuyu görünce yüzündeki değişimi fark edip sosyal medyadan paylaşım yapmaya başlayan Tom Cruise'un suratındaki şişlik ve yok olan kırışıkları dikkat çekti

Oynadığı reklam yayınlanır yayınlanmaz hayranları sosyal medyaya koşarak Cruise’un yüzüne ne olduğunu tartışmaya başladı.

Suratı şişkin görünen, kırışıklıklarının bir kısmı da sanki yok olan ünlü oyuncunun bir estetik müdahale yaptırmış olabileceği ya da yine kimselerin bilmediği son teknoloji ürünü bir şeylerle kendini gençleştirmeye çalıştığı konuşuldu.

62 yaşındaki Cruise yaşını göstermek bir yana yaşlanmamak için elindeki tüm imkanları kullanmasıyla tanınıyor

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Üstelik Görevimiz Tehlike filminin tanıtımı ve reklam filmi peş peşe yayınlanmıştı. Filmde yüzü normal görünen Tom Cruise’un reklamdaki hali ise başkaydı.

Bu da ünlü oyuncunun çok yakın bir zamanda gençleşme operasyonu geçirdiği şeklinde yorumlandı.