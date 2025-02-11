×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Ölmekten de değil bir tek yaşlanmaktan korkuyor… Yüzüne yine bir şeyler olmuş!

Güncelleme Tarihi:

#Tom Cruise#Görevimiz Tehlike#Estetikli Ünlüler
Ölmekten de değil bir tek yaşlanmaktan korkuyor… Yüzüne yine bir şeyler olmuş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 15:35

Tüm dünya onu aksiyon sinemasının en büyük yıldızlarından biri ve sinemayı kurtaran adam olarak tanıyor. Bu kurtarıcılık sıfatı da kendi kendine biçtiği bir paye değil sinemanın en büyük yönetmenlerinden birinin ona teşekkür etmek için söylediği bir söz…

Haberin Devamı

Merakla beklenen yeni filmi Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma’dan yeni bir tanıtım yayınlanan Tom Cruise geçen pazar gecesi oynana Super Bowl finalinde rol aldığı reklamla dikkatleri çekti.

Ölmekten de değil bir tek yaşlanmaktan korkuyor… Yüzüne yine bir şeyler olmuş
Pandemiden sonra batma noktasına gelen salonları Top Gun Maverick ve Görevimiz Tehlike filmleriyle yeniden doldurmayı başaran Tom Cruise'a usta yönetmen Steven Spielberg "Sinemayı kurtaran adam" diyerek teşekkür etmişti

Son filminin çekimlerinde yine insan bedeninin sınırlarını zorlayan sahneler çektiği konuşulan Tom Cruise’un çekimlerde bayıldığı iddia edilmişti.

Ölmekten de değil bir tek yaşlanmaktan korkuyor… Yüzüne yine bir şeyler olmuş
Hayranları Görevimiz Tehlike serisinin son filmini bekleyedursun Tom Cruise geçtiğimiz gece Super Bowl maçı sırasında yayınlanan reklamıyla gündemde...

Haberin Devamı

Çektiği filmlerde dublör kullanmayan ve tehlikeli sahnelerde her seferinde ölümü göze alarak oynayan Cruise yaşına meydan okuyor.

Usta aktör aynı zamanda yaşlanmaktan korkması hatta yaşlanmanın önüne geçebilmek için yaptığı kimi zaman “tuhaf” şeylerle de adından söz ettiriyor.

Ölmekten de değil bir tek yaşlanmaktan korkuyor… Yüzüne yine bir şeyler olmuş
Hayranları usta oyuncuyu görünce yüzündeki değişimi fark edip sosyal medyadan paylaşım yapmaya başlayan Tom Cruise'un suratındaki şişlik ve yok olan kırışıkları dikkat çekti

Oynadığı reklam yayınlanır yayınlanmaz hayranları sosyal medyaya koşarak Cruise’un yüzüne ne olduğunu tartışmaya başladı.

Suratı şişkin görünen, kırışıklıklarının bir kısmı da sanki yok olan ünlü oyuncunun bir estetik müdahale yaptırmış olabileceği ya da yine kimselerin bilmediği son teknoloji ürünü bir şeylerle kendini gençleştirmeye çalıştığı konuşuldu.

Ölmekten de değil bir tek yaşlanmaktan korkuyor… Yüzüne yine bir şeyler olmuş
62 yaşındaki Cruise yaşını göstermek bir yana yaşlanmamak için elindeki tüm imkanları kullanmasıyla tanınıyor

Haberin Devamı

Üstelik Görevimiz Tehlike filminin tanıtımı ve reklam filmi peş peşe yayınlanmıştı. Filmde yüzü normal görünen Tom Cruise’un reklamdaki hali ise başkaydı.

Bu da ünlü oyuncunun çok yakın bir zamanda gençleşme operasyonu geçirdiği şeklinde yorumlandı.

Gözden KaçmasınEn çok ölmekten değil yaşlanmaktan korkuyor… Sınırları zorlayan ünlü oyuncu her gün -100 derecede kendini donduruyorEn çok ölmekten değil yaşlanmaktan korkuyor… Sınırları zorlayan ünlü oyuncu her gün -100 derecede kendini donduruyor!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tom Cruise#Görevimiz Tehlike#Estetikli Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!