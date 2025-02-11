Ölmekten de değil bir tek yaşlanmaktan korkuyor… Yüzüne yine bir şeyler olmuş!

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Merakla beklenen yeni filmi Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma’dan yeni bir tanıtım yayınlanan Tom Cruise geçen pazar gecesi oynana Super Bowl finalinde rol aldığı reklamla dikkatleri çekti.
Son filminin çekimlerinde yine insan bedeninin sınırlarını zorlayan sahneler çektiği konuşulan Tom Cruise’un çekimlerde bayıldığı iddia edilmişti.
Çektiği filmlerde dublör kullanmayan ve tehlikeli sahnelerde her seferinde ölümü göze alarak oynayan Cruise yaşına meydan okuyor.
Usta aktör aynı zamanda yaşlanmaktan korkması hatta yaşlanmanın önüne geçebilmek için yaptığı kimi zaman “tuhaf” şeylerle de adından söz ettiriyor.
Oynadığı reklam yayınlanır yayınlanmaz hayranları sosyal medyaya koşarak Cruise’un yüzüne ne olduğunu tartışmaya başladı.
Suratı şişkin görünen, kırışıklıklarının bir kısmı da sanki yok olan ünlü oyuncunun bir estetik müdahale yaptırmış olabileceği ya da yine kimselerin bilmediği son teknoloji ürünü bir şeylerle kendini gençleştirmeye çalıştığı konuşuldu.
Üstelik Görevimiz Tehlike filminin tanıtımı ve reklam filmi peş peşe yayınlanmıştı. Filmde yüzü normal görünen Tom Cruise’un reklamdaki hali ise başkaydı.
Bu da ünlü oyuncunun çok yakın bir zamanda gençleşme operasyonu geçirdiği şeklinde yorumlandı.