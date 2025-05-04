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Oğuzhan Koç evlilik sorularını yanıtladı

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#Oğuzhan Koç#Hazal Subaşı#Aydınlıkevler
Oğuzhan Koç evlilik sorularını yanıtladı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 12:20

Oğuzhan Koç geçen cuma Etiler’deki Elbet adlı mekânda görüntülendi.

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Hazal Subaşı’yla ilişki yaşayan şarkıcı, “Bugün Hazal Hanım’ın doğum günü ama sizi yalnız gördük, kendisi nerede?” sorusuna “Hazal, ‘Aydınlıkevler’ oyunu için Ankara’da” yanıtını verdi.

Koç, doğum günü hediyesi alıp almadığı sorulunca esprili konuştu: “Haftaya da benim doğum günüm var, ona göre hesap yaparak güzel bir şey aldım. Ben de hediyemi bekliyorum, sizin aracılığınızla duyurmuş olayım.”

Oğuzhan Koç evlilik sorularını yanıtladı

Yoğun çalışma tempolarının ilişkilerini olumsuz etkilemediğini söyleyen Koç, “Birbirimizi özlüyoruz, birlikte geçirdiğimiz zamanlar daha da kıymetleniyor” dedi.

Şarkıcı, evlilik sorusunu da “İnşallah yol bizi oraya götürür. Olur, neden olmasın?” diye yanıtladı.

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#Oğuzhan Koç#Hazal Subaşı#Aydınlıkevler

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