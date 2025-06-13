Öğretmeniyle hasret giderdi

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İzmir Hava Gazı Fabrikası’nda gerçekleşen konserde ünlü sanatçının ilkokul öğretmeni de onu izleyenler arasındaydı.

Ünlü şarkıcı kendisini izlemeye gelen ilkokul öğretmenini karşısında görünce duygusal anlar yaşadı. İlkokul öğretmeni Sema Saatçi’ye sarılan Zeynep Bastık, “Emeğinizi, hakkınızı ödeyemem” derken, Saatçi, “Seninle gurur duyuyorum canım kızım” diyerek karşılık verdi.

Gecede en sevilen hitlerinin yanı sıra bu sene yayınladığı “Destan” ve “Kör Sevdam” şarkılarını da seslendiren Zeynep Bastık “Şu an kendimi evimde gibi hissediyorum. Tüm öğretmenlerimiz ve sizlerle buluştuğum için çok mutluyum” dedi.