×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Öğretmeniyle hasret giderdi

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Bastık#Sema Saatçi#Destan
Öğretmeniyle hasret giderdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 08:18

Zeynep Bastık, İzmir Türk Koleji (İTK) mezunlarının geleneksel olarak düzenlediği özel bir organizasyonda sahne aldı.

Haberin Devamı

İzmir Hava Gazı Fabrikası’nda gerçekleşen konserde ünlü sanatçının ilkokul öğretmeni de onu izleyenler arasındaydı.

Ünlü şarkıcı kendisini izlemeye gelen ilkokul öğretmenini karşısında görünce duygusal anlar yaşadı. İlkokul öğretmeni Sema Saatçi’ye sarılan Zeynep Bastık, “Emeğinizi, hakkınızı ödeyemem” derken, Saatçi, “Seninle gurur duyuyorum canım kızım” diyerek karşılık verdi.

Öğretmeniyle hasret giderdi

Gecede en sevilen hitlerinin yanı sıra bu sene yayınladığı “Destan” ve “Kör Sevdam” şarkılarını da seslendiren Zeynep Bastık “Şu an kendimi evimde gibi hissediyorum. Tüm öğretmenlerimiz ve sizlerle buluştuğum için çok mutluyum” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeynep Bastık#Sema Saatçi#Destan

BAKMADAN GEÇME!