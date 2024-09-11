Öğrencilere yardım

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Hayranlarından topladığı bağışlarla okul döneminde sık sık engelli ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımlar yapan sanatçı bu kez Beykoz Engelliler Derneği’nde düzenlediği etkinliğe katıldı.

Yardım etkinliğinde engelli ve ihtiyaç sahibi çocuklarla bir araya gelen Morgül, onlara okul için kırtasiye ürünleri dağıttı.

Sanatçı “Bağışlar giderek büyüyor, çoğalıyor. Bu sene de pek çok evladımıza ulaşmaya çaba göstereceğim. Bugün okulun ilk günü olması nedeniyle ilk ihtiyaçlarını karşılamak istedim” dedi.

Diyarbakır’da katledilen Narin’i de unutmayan Morgül elindeki “Narinler Ölmesin” pankartı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenip “Sayın Cumhurbaşkanımız, bulun Narin ve diğer çocukların katillerini en ağır cezayı verin, idam edin” dedi.