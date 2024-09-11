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Öğrencilere yardım

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#Yılmaz Morgül#Beykoz Engelliler Derneği#Şarkıcı
Öğrencilere yardım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 08:48

YILMAZ Morgül okulların açıldığı ilk gün engelli öğrencilere koştu.

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Hayranlarından topladığı bağışlarla okul döneminde sık sık engelli ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımlar yapan sanatçı bu kez Beykoz Engelliler Derneği’nde düzenlediği etkinliğe katıldı.

Yardım etkinliğinde engelli ve ihtiyaç sahibi çocuklarla bir araya gelen Morgül, onlara okul için kırtasiye ürünleri dağıttı.

Sanatçı “Bağışlar giderek büyüyor, çoğalıyor. Bu sene de pek çok evladımıza ulaşmaya çaba göstereceğim. Bugün okulun ilk günü olması nedeniyle ilk ihtiyaçlarını karşılamak istedim” dedi.

Diyarbakır’da katledilen Narin’i de unutmayan Morgül elindeki “Narinler Ölmesin” pankartı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenip “Sayın Cumhurbaşkanımız, bulun Narin ve diğer çocukların katillerini en ağır cezayı verin, idam edin” dedi.

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#Yılmaz Morgül#Beykoz Engelliler Derneği#Şarkıcı

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