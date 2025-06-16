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Oğlunun velayeti artık Çağlar Ökten'de!

Güncelleme Tarihi:

#Çağlar Ökten#Oksana Öztürk#Yunanistan
Oğlunun velayeti artık Çağlar Öktende
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 09:58

Çağlar Ökten’in eski eşi Oksana Öztürk, kendisinde olan 14 yaşındaki oğlu Sedat’ın velayetinin değiştirilmesi için dava açtı.

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Öztürk, Ökten’in Yunanistan’dan ev aldığı için bunun milli sporcu olan oğlunun vize probleminin önüne geçebileceğini belirtti.

Mahkeme, velayeti babaya verdi.

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 'SEDA ANNE DEĞİL ABLA'

2022 yılında evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in evliliği magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Seda Sayan, evlilik sonrası yaptığı açıklamalarda, eşiyle olan uyumundan ve ortak müzik tutkularından sıkça söz etmişti.

Sürpriz evliliğin ardından Seda Sayan'ın Ökten'in ilk evliliğinden olan oğlu Artur ile ilişkisi merak konusu oldu.

Oğlunun velayeti artık Çağlar Öktende

12 yaşındaki Artur, sosyal medya hesabında kendisine sorulan 'Seda Sayan'a anne diyor musun?' sorusuna yanıt verdi.

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Artur Ökten 'Seda annen var artık sırtın yere gelmez' şeklindeki yorumlara da tepki gösterdi.

"1- Seda benim annem değil, ben ona abla diyorum. 2 - Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez. O benim arkamda, Seda Abla değil (.)"

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#Çağlar Ökten#Oksana Öztürk#Yunanistan

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