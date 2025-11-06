Oğlunun maçı için Antalya’da

Haberin Devamı

Özel jetiyle Antalya’ya iniş yapan ünlü model, oğlu Cristiano Jr.’ın turnuva finalini izledi. Rodríguez’in 5 milyon dolar değerindeki 60 karatlık pırlanta nişan yüzüğü ise dikkatlerden kaçmadı.

Maçı tribünlerden izleyen ünlü model, oğlunun performansını ayakta alkışladı ve bu anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Anne olmayı seviyorum. Büyük oğlumla çok gurur duyuyorum.”

Antalya Emirs Hotels’de özel bir sofrada akşam yemeği de yiyen Georgina Rodríguez, aynı gün içinde özel jetiyle oğluyla Antalya’dan ayrıldı.

5 MİLYON DOLARLIK YÜZÜK

Georgina Rodríguez’in Cristiano Ronaldo’nun kendisine hediye ettiği 60 karatlık ve 5 milyon dolar değerindeki pırlanta yüzüğü dikkat çekti.

