Oğlunun maçı için Antalya’da

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 08:39

DÜNYACA ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodríguez, Türkiye’ye geldi.

 Özel jetiyle Antalya’ya iniş yapan ünlü model, oğlu Cristiano Jr.’ın turnuva finalini izledi. Rodríguez’in 5 milyon dolar değerindeki 60 karatlık pırlanta nişan yüzüğü ise dikkatlerden kaçmadı.

Maçı tribünlerden izleyen ünlü model, oğlunun performansını ayakta alkışladı ve bu anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Anne olmayı seviyorum. Büyük oğlumla çok gurur duyuyorum.”

Antalya Emirs Hotels’de özel bir sofrada akşam yemeği de yiyen Georgina Rodríguez, aynı gün içinde özel jetiyle oğluyla Antalya’dan ayrıldı.

5 MİLYON DOLARLIK YÜZÜK

Georgina Rodríguez’in Cristiano Ronaldo’nun kendisine hediye ettiği 60 karatlık ve 5 milyon dolar değerindeki pırlanta yüzüğü dikkat çekti.

