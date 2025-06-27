Oğlundan büyük darbe yemişti... David Beckham hastanelik oldu

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Geçen ay 50 yaşına giren David Beckham hastanelik oldu.

Bu beklenmedik haber Victoria Beckham'ın sosyal medya paylaşımıyla duyuldu.

Victoria, sağ kolu askıda olan kocası David'in hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Yanına da "Çabuk iyileş baba" notunu ekledi. David'in elinde de "Geçmiş olsun" yazan bir bileklik tuttuğu görüldü.

Victoria, kocasının hastalığının ne olduğunu açıklamasa da kolundaki dayanılmaz ağrı yüzünden hastanelik olduğu düşünülüyor.

22 YIL ÖNCE SAĞ KOLUNU KIRMIŞTI

David Beckham'ın kolundan bir operasyon geçirdiği de iddialar arasında.

David, bundan 22 yıl önce yeşil sahalarda top koştururken sağ kolunu kırmıştı. Sorunları devam ettiği için yine aynı kolundan ameliyat olduğu düşünülüyor.

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Bir kaynak David'in bir süredir ağrı çektiğini ama yine de hayatına devam ettiğini belirtti.

Fakat bu ağrılar dayanılmaz hale gelince de artık hastaneye yatıp kendini doktorların eline emaret etmekten başka çaresi kalmadı.

BÜYÜK OĞLU ONLARI ÇOK ÜZÜYOR

Bütün bunlar Beckham çiftinin dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn'in ailesiyle ilişkisini tamamen kesmesinden sonra oldu.

Brooklyn kendi öz babasının doğum gününü kutlamadı. Ama karısı Nicola Peltz'in babası Nelson'ın yeni yaşını bir sosyal medya paylaşımıyla herkese göstere göstere kutladı.

Şimdi herkes Brooklyn'in babasını hasta yatağında ziyaret edip etmeyeceğini merakla bekliyor.

BAKALIM BROOKLYN NE YAPACAK

David ve Victoria Beckham'ın arası bir süredir büyük oğulları Brooklyn ve gelinleri Nicola ile ciddi dertte... Brooklyn, evlendikten sonra kendi ailesinden koptu ve karısının ailesiyle yakınlaştı. Hatta artık anne ve babasıyla iletişim kurmak istemediğini bile açık açık söyledi.

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Son olarak da ailesine bir darbe daha vurdu... Kendi babası David'in 50'nci doğum gününü kutlamadı bile. Ama kayınpederi Nelson Peltz'in yeni yaşını büyük bir coşkuyla kutladı.

Daha önce David'in, yıllar önce kendi babası Ted ile yaşadığı anlaşmazlığı hatırlayıp aynısını oğluyla yaşamaktan korktuğu da konuşuluyor. Babasıyla uzun süre küs kalan David, onun kalbiyle ilgili bir sorun yüzünden hastalanmasıyla tekrar görüşmeye başlamıştı.

Her ne kadar David'in sorunu babasınınki kadar ciddi değilse de gözler Brooklyn'e çevrildi. Hasta yatağındaki babası için nasıl bir adım atacağı merak konusu şimdi.