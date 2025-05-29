Ödülünü kızının elinden aldı

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Bu yıl “Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikâyeler” temasıyla düzenlenen festivalin açılış töreni, önceki gün Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde yapıldı.
Sunuculuğunu Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler’in üstlendiği törende ‘Uçan Süpürge Onur Ödülü’ Hülya Darcan ile Gülşen
Bubikoğlu’na verildi.
Törende ‘Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’ oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur, yapımcı ve festival yönetmeni Başak Emre’ye verildi. ‘Genç Cadı Ödülü’ne de oyuncu Mina Demirtaş layık görüldü.