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Ödülünü kızının elinden aldı

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#Bennu Yıldırımlar#Ada Yarar#28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali
Ödülünü kızının elinden aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 09:29

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı.

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Bu yıl “Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikâyeler” temasıyla düzenlenen festivalin açılış töreni, önceki gün Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde yapıldı.

Sunuculuğunu Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler’in üstlendiği törende ‘Uçan Süpürge Onur Ödülü’ Hülya Darcan ile Gülşen
Bubikoğlu’na verildi.

Ödülünü kızının elinden aldı


Darcan, ödülünü Esra Bilgiç’in elinden aldı. Yurtdışında bulunan Bubikoğlu’nun ödülü ise Meliha Varol’a takdim edildi.

Törende ‘Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’ oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur, yapımcı ve festival yönetmeni Başak Emre’ye verildi. ‘Genç Cadı Ödülü’ne de oyuncu Mina Demirtaş layık görüldü.

Ödülünü kızının elinden aldı

Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunduğu törende Bennu Yıldırımlar, ödülünü kızı Ada Yarar'ın elinden aldı. Ünlü oyuncu bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Ödülünü kızının elinden aldı

Mina Demirtaş'a ödülünü Duygu Sarışın verdi.


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#Bennu Yıldırımlar#Ada Yarar#28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

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