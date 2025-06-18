Ödüllü belgesel yönetmeni cinayet kurbanı... Bıçaklayıp battaniyeye sarmışlar

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Bıçaklanığı belirlenen Abbott'ın cansız bedeni bir yakını tarafından battaniyeye sarılmış olarak bulundu. Talihsiz yönetmenin ağzının da bantlanmış olduğu belirtildi.



Cinayetin, Jennifer Abbott'ın sahip olduğu, üzeri elmaslarla süslü Rolex marka kol saati yüzünden işlendiği düşünülüyor.

Polisin verdiği bilgiye göre söz konusu saat Abbott'ın evinde hiçbir yerde bulunamadı.

Abbott, son olarak cansız bedeninin bulunmasından üç gün önce köpeğini gezdirirken görülmüştü.

Komşularının belirttiğine göre Abbott, bir süre önce yaşadığı apartmanın boşluğunda uyuşturucu kullanan bazı kişilerle tartıştı.

Hatta Jennifer Abbott, bir arkadaşına bu olaydan çok etkilendiğini ve geceleri uyumaktan korktuğunu gözyaşları içinde anlattı.

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Abbott'ın son olarak cansız bedeninin bulunmasından üç gün önce köpeğini gezdirirken görüldüğü belirtiliyor.

Polis yetkilileri, cinayetin üzeri elmaslarla süslü bu değerli saat yüzünden işlenmiş olabileceği düşünüyor.

Mesleki alanda Sarah Steinberg adını kullanan Jennifer Abbott, bir süre film endüstrisinde çalıştı... 'Gods of War' adlı belgeseliyle ödül kazanmıştı.

Aslen ABD Arizonalı olan Abbott, sonra Los Angeles'a yerleşti...

Sosyal medya hesabında Dan Ackroyd, Paris Hilton ve Kate Hudson gibi ünlülerle çektirdiği pozları da yer alıyor Abbott'ın.

Abbott, 'Gods of War' adlı belgeseliyle ödül kazanmıştı.

Abbott'ın Facebook sayfasında Paris Hilton, Kate Hudson, Dan Ackroyd gibi ünlülerle çekilen fotoğrafları yer alıyor.