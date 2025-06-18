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Ödüllü belgesel yönetmeni cinayet kurbanı... Bıçaklayıp battaniyeye sarmışlar

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#Jennifer Abbott#Sarah Steinberg#Cinayete Kurban Giden Ünlüler
Ödüllü belgesel yönetmeni cinayet kurbanı... Bıçaklayıp battaniyeye sarmışlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 22:04

Ödüllü birbelgese film yönetmeni olarak tanınan Jennifer Abbott, tüyler ürperten bir cinayete kurban gitti... 69 yaşındaki Abbott, İngiltere Camden'daki evinde geçtiğimiz cuma günü ölü bulundu.

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Bıçaklanığı belirlenen Abbott'ın cansız bedeni bir yakını tarafından battaniyeye sarılmış olarak bulundu. Talihsiz yönetmenin ağzının da bantlanmış olduğu belirtildi.

Cinayetin, Jennifer Abbott'ın sahip olduğu, üzeri elmaslarla süslü Rolex marka  kol saati yüzünden işlendiği düşünülüyor.

Polisin verdiği bilgiye göre söz konusu saat Abbott'ın evinde hiçbir yerde bulunamadı.

Ödüllü belgesel yönetmeni cinayet kurbanı... Bıçaklayıp battaniyeye sarmışlar

Abbott, son olarak cansız bedeninin bulunmasından üç gün önce köpeğini gezdirirken görülmüştü.

Komşularının belirttiğine göre Abbott, bir süre önce yaşadığı apartmanın boşluğunda uyuşturucu kullanan bazı kişilerle tartıştı.

Hatta Jennifer Abbott, bir arkadaşına bu olaydan çok etkilendiğini ve geceleri uyumaktan korktuğunu gözyaşları içinde anlattı.

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Abbott'ın son olarak cansız bedeninin bulunmasından üç gün önce köpeğini gezdirirken görüldüğü belirtiliyor.

Ödüllü belgesel yönetmeni cinayet kurbanı... Bıçaklayıp battaniyeye sarmışlar

Polis yetkilileri, cinayetin üzeri elmaslarla süslü bu değerli saat yüzünden işlenmiş olabileceği düşünüyor.

Mesleki alanda Sarah Steinberg adını kullanan Jennifer Abbott, bir süre film endüstrisinde çalıştı... 'Gods of War' adlı belgeseliyle ödül kazanmıştı.

Aslen ABD Arizonalı olan Abbott, sonra Los Angeles'a yerleşti...

Sosyal medya hesabında Dan Ackroyd, Paris Hilton ve Kate Hudson gibi ünlülerle çektirdiği pozları da yer alıyor Abbott'ın.

Abbott, 'Gods of War' adlı belgeseliyle ödül kazanmıştı.

Ödüllü belgesel yönetmeni cinayet kurbanı... Bıçaklayıp battaniyeye sarmışlar

 Abbott'ın Facebook sayfasında Paris Hilton, Kate Hudson, Dan Ackroyd gibi ünlülerle çekilen fotoğrafları yer alıyor.

 

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#Jennifer Abbott#Sarah Steinberg#Cinayete Kurban Giden Ünlüler

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