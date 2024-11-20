'Onlara hizmet ediyordum' Garsonluktan sahneye...

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Garsonluktan sahneye



Gonca Vuslateri, “yılın en iyi dram oyuncusu” ödülünü Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem’in elinden aldı. Kaynarca, “Bizim deli kız geliyor” diyerek Vuslateri’ni anons etti. Oyuncu, “Bodrum’da garsonluk yaparken onlara hizmet ediyordum. Şimdi ödülümü onlardan almak çok özel bir his” dedi.

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Oktay Kaynarca , “yılın yarışma programı” ödülünü Gülben Ergen’in elinden aldı. Kaynarca, “Hiç çocuk isteğiniz yok mu?” sorusuna esprili bir şekilde, “Çocuk herkese yakışır, yakışmayan birini söyleyebilir misiniz bana? Ben de çocuk yapacağım, başladım mı durmam!” cevabını verdi.

Aileme vakit ayıracağım



Murat Yıldırım, “yılın reklam filmi” ödülünü eşi İman Elbani ile birlikte aldı. Yıldırım, 2 yaşına giren kızları Miray’ın doğum günü kutlamasıyla ilgili esprili bir anısını paylaştı: “Kızım bize sürekli ‘İyi ki doğdun aç’ diyor, çok tatlı bir dönemde.” Oyuncu ayrıca “İman’la ödül aldığım için çok mutluyum. Onun enerjisi çok güzel. Bir süre ekranlardan uzak kalacağım. Aileme daha fazla vakit ayırmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

“Magazin D” programı ‘yılın magazin programı’ seçildi. Ödülü programın yapımcısı Timuçin Güner aldı.

Müfit Can Saçıntı, “onur ödülü”nün sahibi oldu.