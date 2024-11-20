×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

'Onlara hizmet ediyordum' Garsonluktan sahneye...

Güncelleme Tarihi:

#Gonca Vuslateri#Selçuk Yöntem#Oktay Kaynarca
Onlara hizmet ediyordum Garsonluktan sahneye...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 10:48

Golden Palm Awards önceki akşam Gayrettepe’deki Raffles Hotel’de düzenlendi. Törene birbirinden ünlü isimleri katıldı. Norm Ender, sahnede tüm salonla birlikte “Parla” marşını seslendirdi. Katılımcıların ayakta eşlik ettiği bu performans geceye damgasını vurdu.

Haberin Devamı

Garsonluktan sahneye

Gonca Vuslateri, “yılın en iyi dram oyuncusu” ödülünü Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem’in elinden aldı. Kaynarca, “Bizim deli kız geliyor” diyerek Vuslateri’ni anons etti. Oyuncu, “Bodrum’da garsonluk yaparken onlara hizmet ediyordum. Şimdi ödülümü onlardan almak çok özel bir his” dedi.

Onlara hizmet ediyordum Garsonluktan sahneye...


Ben de çocuk yapacağım

Oktay Kaynarca, “yılın yarışma programı” ödülünü Gülben Ergen’in elinden aldı. Kaynarca, “Hiç çocuk isteğiniz yok mu?” sorusuna esprili bir şekilde, “Çocuk herkese yakışır, yakışmayan birini söyleyebilir misiniz bana? Ben de çocuk yapacağım, başladım mı durmam!” cevabını verdi.

Haberin Devamı

Onlara hizmet ediyordum Garsonluktan sahneye...

Aileme vakit ayıracağım

Murat Yıldırım, “yılın reklam filmi” ödülünü eşi İman Elbani ile birlikte aldı. Yıldırım, 2 yaşına giren kızları Miray’ın doğum günü kutlamasıyla ilgili esprili bir anısını paylaştı: “Kızım bize sürekli ‘İyi ki doğdun aç’ diyor, çok tatlı bir dönemde.” Oyuncu ayrıca “İman’la ödül aldığım için çok mutluyum. Onun enerjisi çok güzel. Bir süre ekranlardan uzak kalacağım. Aileme daha fazla vakit ayırmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

Onlara hizmet ediyordum Garsonluktan sahneye...

Magazin D” programı ‘yılın magazin programı’ seçildi. Ödülü programın yapımcısı Timuçin Güner aldı.

Onlara hizmet ediyordum Garsonluktan sahneye...

Müfit Can Saçıntı, “onur ödülü”nün sahibi oldu.

Onlara hizmet ediyordum Garsonluktan sahneye...

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gonca Vuslateri#Selçuk Yöntem#Oktay Kaynarca

BAKMADAN GEÇME!