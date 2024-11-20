'Onlara hizmet ediyordum' Garsonluktan sahneye...

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Garsonluktan sahneye
Gonca Vuslateri, “yılın en iyi dram oyuncusu” ödülünü Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem’in elinden aldı. Kaynarca, “Bizim deli kız geliyor” diyerek Vuslateri’ni anons etti. Oyuncu, “Bodrum’da garsonluk yaparken onlara hizmet ediyordum. Şimdi ödülümü onlardan almak çok özel bir his” dedi.
Aileme vakit ayıracağım
Murat Yıldırım, “yılın reklam filmi” ödülünü eşi İman Elbani ile birlikte aldı. Yıldırım, 2 yaşına giren kızları Miray’ın doğum günü kutlamasıyla ilgili esprili bir anısını paylaştı: “Kızım bize sürekli ‘İyi ki doğdun aç’ diyor, çok tatlı bir dönemde.” Oyuncu ayrıca “İman’la ödül aldığım için çok mutluyum. Onun enerjisi çok güzel. Bir süre ekranlardan uzak kalacağım. Aileme daha fazla vakit ayırmak istiyorum” açıklamasını yaptı.
“Magazin D” programı ‘yılın magazin programı’ seçildi. Ödülü programın yapımcısı Timuçin Güner aldı.
Müfit Can Saçıntı, “onur ödülü”nün sahibi oldu.