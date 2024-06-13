Ödüller sahiplerini buldu

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Bu sene binlerce resim arasından yapılan değerlendirmeler sonucu Jüri Özel Ödülü almaya hak kazanan Yankı Tokay’ın annesi Ressam Alev Akın Tokay da 30 sene önceki Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı kazanan öğrencileri arasında yer alıyordu.



43 yıldır aralıksız gerçekleştirilen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu yıl “Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız” temasıyla düzenlendi. Türkiye’nin 7 bölgesi ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 6 – 14 yaş arasındaki binlerce çocuğun katıldığı yarışmanın kazananları, Prof. Mümtaz Sağlam’ın başkanlığını yaptığı ve Prof. Dr. Hayri Esmer, gazeteciler İhsan Yılmaz, Seray Şahinler Demir ve Faruk Şüyün’den oluşan jüri üyeleri tarafından belirlendi.