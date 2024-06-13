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Ödüller sahiplerini buldu

Güncelleme Tarihi:

#Resim#Ressam#Sanat
Ödüller sahiplerini buldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 16:19

“Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız” Temasıyla Düzenlenen 43. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi.

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Bu sene binlerce resim arasından yapılan değerlendirmeler sonucu Jüri Özel Ödülü almaya hak kazanan Yankı Tokay’ın annesi Ressam Alev Akın Tokay da 30 sene önceki Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı kazanan öğrencileri arasında yer alıyordu.

Ödüller sahiplerini buldu

43 yıldır aralıksız gerçekleştirilen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu yıl “Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız” temasıyla düzenlendi. Türkiye’nin 7 bölgesi ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 6 – 14 yaş arasındaki binlerce çocuğun katıldığı yarışmanın kazananları, Prof. Mümtaz Sağlam’ın başkanlığını yaptığı ve Prof. Dr. Hayri Esmer, gazeteciler İhsan Yılmaz, Seray Şahinler Demir ve Faruk Şüyün’den oluşan jüri üyeleri tarafından belirlendi.

 

 

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#Resim#Ressam#Sanat

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