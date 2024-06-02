Ödül gecesine damga vuran kıyafet

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Anne ve Çocuk Sağlığı Vakfı ile Deha Platformu yararına yapılan tören, Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat tarafından düzenlendi.



Gerçekleştirilen açık arttırmada toplanan bağışlar, başkanlığını Mehmet Köymen’nin yaptığı Deha Platformu aracılığı ile Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı’na Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine prematüre servisi yapılması ve Anadolu’daki üniversiteli gençlere eğitim bursu için bağışlandı.Sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin ilgi gösterdiği, sunuculuğunu Selen Görgüzel’in yaptığı gecede Tamer Levent, Çiğdem Tunç ve İsmet Özhan, Hülya Yiğitalp, “meslek onur ödülü” aldıGeceye özel moda tasarımcısı Mehmet Köymen defilesi yapıldı. Defilede podyuma sevimli bir köpek ile çıkan mankenler, sokak hayvanlarının haklarına dikkat çekmeye çalıştı.