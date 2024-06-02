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Ödül gecesine damga vuran kıyafet

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#Anne Ve Çocuk Sağlığı Vakfı#Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi#Bağış
Ödül gecesine damga vuran kıyafet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 15:39

14. Holiday Estetik & Fashiontv Moda Ödülleri önceki akşam CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

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Anne ve Çocuk Sağlığı Vakfı ile Deha Platformu yararına yapılan tören, Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat tarafından düzenlendi.

Ödül gecesine damga vuran kıyafet

Gerçekleştirilen açık arttırmada toplanan bağışlar, başkanlığını Mehmet Köymen’nin yaptığı Deha Platformu aracılığı ile Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı’na Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine prematüre servisi yapılması ve Anadolu’daki üniversiteli gençlere eğitim bursu için bağışlandı.
Sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin ilgi gösterdiği, sunuculuğunu Selen Görgüzel’in yaptığı gecede Tamer Levent, Çiğdem Tunç ve İsmet Özhan, Hülya Yiğitalp, “meslek onur ödülü” aldı
Ödül gecesine damga vuran kıyafet

Geceye özel moda tasarımcısı Mehmet Köymen defilesi yapıldı. Defilede podyuma sevimli bir köpek ile çıkan mankenler, sokak hayvanlarının haklarına dikkat çekmeye çalıştı.
Ödül gecesine damga vuran kıyafet


 

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#Anne Ve Çocuk Sağlığı Vakfı#Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi#Bağış

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