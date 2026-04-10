Ödül gecesi

Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy üstlenirken, güzellik ve kişisel bakım dünyasının en iyileri ödüllendirildi.



Törende, 29 farklı kategoride “yılın en iyileri” belli oldu. Törende Burak Kut ve komedyen Safa Sarı sahne aldı. Gecenin finalinde ise Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, sevilen şarkılarını seslendirdi.



Ahu Yağtu, “en güzel gülümseme” ödülüne layık görüldü. Yağtu, tören öncesi heyecanını dile getirdi: “1.5 saatte hazırlandım. Saçlarımı kestirdikten sonra çok rahatladım.” Oyuncu, İtalya’da bir televizyon programına katıldığını söyledi: “Global olarak tanınmak insanı çok iyi hissettiriyor. Hiç beklemediğiniz anda birinin gelip size karakterinizle hitap etmesi gurur verici.”

Aslı İnandık, “en güzel saç ödülü”nü aldı.

Pelin Karahan, “en güzel göz ödülü”nü aldı. Karahan, son dönemde tiyatro sahnesine çıktğını söyledi: “Sahnede olmak benim için bambaşka bir keyif.” Oyuncu, eşi ile boşanacaklarına dair iddialarına ise “Zamanı gelince açıklama yapacağım” dedi.

Ömür Gedik, “yılın en güzel kalbi” ödülüne layık görüldü. Gedik, “Saçımı ve makyajımı kendim yaptım hatta saçımı kendim kestim. Bu benim için özel bir gece” dedi. Gedik, Ferhat Göçer’in turnede olması nedeniyle geceye katılamadığını söyledi.

Ece Sükan, “en güzel cilt ödülü”nün sahibi oldu. Sükan, “Bu ödül benim için çok özel. Yaşayan, iniş çıkışları olan gerçek bir cildim var. Estetiğe karşı değilim. Ama dayatılan güzellik algısı rahatsız edici olabilir” dedi.Buse Tosun Çavuşoğlu, “yılın ilham vereni” seçildi. (Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş)Serhat Şen, “yılın makyaj artisti” seçildi. - Watsons Türkiye Ticaret ve Pazarlama Direktörü Cem DemirözMert Demirci, “en güzel saç ödülü”nü kazandı.Amor Gariboviç, “yılın moda tasarımcısı” seçildi.Gecede sahne alan Erol Evgin, “sonsuz başarı” ödülüne layık görüldü.