×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Ödül gecesi

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum Sinema Ve Kültür Derneği#Sinemanın Kalbi Bodrum’Da Atıyor#Bodrum Türk Filmleri Haftası Ve Cinebodrum Sinema Sektör Zirvesi
Ödül gecesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 13:00

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen 12. BOTH-“Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi” sinemaseverleri Bodrum’da buluşturdu.

Haberin Devamı

 “Sinemanın Kalbi Bodrum’da Atıyor” mottosuyla düzenlenen festivalin açılışı geçen akşam Bodrum Kalesi’nde gerçekleşti. Açılışta ödül töreni de gerçekleşti. Hakan Bilgin, Nergis Çorakçı, Derviş Zaim, Ömer Faruk Sorak ve Serap Aksoy’a “özel ödül” takdim edildi.

Ödül gecesi

Gani Müjde, Zülfü Livaneli ve Filiz Akın’a ise “yaşam boyu onur ödülü” verildi. Uğur Güneş ve Savaş Satış, “genç başarı” ödüllerini aldı. Mustafa Avkıran’a “Halikarnas Balıkçısı özel ödülü” ve Hatice Aslan’a da “emek ve başarı” ödülü takdim edildi.

Ödül gecesi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bodrum Sinema Ve Kültür Derneği#Sinemanın Kalbi Bodrum’Da Atıyor#Bodrum Türk Filmleri Haftası Ve Cinebodrum Sinema Sektör Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!