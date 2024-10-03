Ödül gecesi

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“Sinemanın Kalbi Bodrum’da Atıyor” mottosuyla düzenlenen festivalin açılışı geçen akşam Bodrum Kalesi’nde gerçekleşti. Açılışta ödül töreni de gerçekleşti. Hakan Bilgin, Nergis Çorakçı, Derviş Zaim, Ömer Faruk Sorak ve Serap Aksoy’a “özel ödül” takdim edildi.

Gani Müjde, Zülfü Livaneli ve Filiz Akın’a ise “yaşam boyu onur ödülü” verildi. Uğur Güneş ve Savaş Satış, “genç başarı” ödüllerini aldı. Mustafa Avkıran’a “Halikarnas Balıkçısı özel ödülü” ve Hatice Aslan’a da “emek ve başarı” ödülü takdim edildi.