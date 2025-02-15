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Ocak ayında Ferdi Tayfur dinlendi

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#Ferdi Tayfur#Muud#Sezen Aksu
Ocak ayında Ferdi Tayfur dinlendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 15:58

GEÇTİĞİMİZ ay hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da üç ayrı listede zirvenin sahibi oldu.

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 Tayfur, ocak ayında “en çok öne çıkan yerli sanatçı” oldu. Usta sanatçının “İçim Yanar” şarkısı ise “en çok indirilen” ve “en çok favoriye alınan şarkılar” arasında birinci sırada yer aldı.

“En çok dinlenen yerli albümler” listesinde ise Semicenk ilk sıradaydı. Tuğçe Kandemir’in “Aradan Çok Yıllar Geçti” şarkısı ise “en çok dinlenen” şarkılarda öne çıktı.

Ocak ayında “en çok dinlenen yerli kadın sanatçı” Sezen Aksu olurken, “en çok dinlenen grup” ise İkilem’di. Rap kategorisinde M Lisa “en çok dinlenen rap kadın sanatçı”, BLOK3 ise “en çok dinlenen rap erkek sanatçı” oldu.

 

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#Ferdi Tayfur#Muud#Sezen Aksu

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