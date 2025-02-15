Ocak ayında Ferdi Tayfur dinlendi

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Tayfur, ocak ayında “en çok öne çıkan yerli sanatçı” oldu. Usta sanatçının “İçim Yanar” şarkısı ise “en çok indirilen” ve “en çok favoriye alınan şarkılar” arasında birinci sırada yer aldı.



“En çok dinlenen yerli albümler” listesinde ise Semicenk ilk sıradaydı. Tuğçe Kandemir’in “Aradan Çok Yıllar Geçti” şarkısı ise “en çok dinlenen” şarkılarda öne çıktı.



Ocak ayında “en çok dinlenen yerli kadın sanatçı” Sezen Aksu olurken, “en çok dinlenen grup” ise İkilem’di. Rap kategorisinde M Lisa “en çok dinlenen rap kadın sanatçı”, BLOK3 ise “en çok dinlenen rap erkek sanatçı” oldu.