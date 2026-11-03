O sözler bana ait değil

Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 15:04
Metin Hara eski aşkı Adriana Lima’yla ilgili basına yansıyan sözlerin kendisine ait olmadığını açıkladı.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
“Adriana’yı ben terk ettim. En son aradığında hüngür hüngür ağlıyordu, ‘Metin, help me, help me’ diyordu” dediği iddia edilen Metin Hara, bu sözlerin kendisine ait olmadığını söyledi:
“Özel hayatıma ilişkin uydurma detaylarla karşı karşıyayım. Elinizde somut bir kanıt varsa paylaşın. Bu gerçek dışı yayınların devamı halinde tüm hukuki haklarımı kullanacağımı bildiririm.”