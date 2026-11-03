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O sözler bana ait değil

Güncelleme Tarihi:

#Metin Hara#Adriana Lima#Ünlü Aşkı
O sözler bana ait değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 15:04

Metin Hara eski aşkı Adriana Lima’yla ilgili basına yansıyan sözlerin kendisine ait olmadığını açıkladı.

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“Adriana’yı ben terk ettim. En son aradığında hüngür hüngür ağlıyordu, ‘Metin, help me, help me’ diyordu” dediği iddia edilen Metin Hara, bu sözlerin kendisine ait olmadığını söyledi:

O sözler bana ait değil



“Özel hayatıma ilişkin uydurma detaylarla karşı karşıyayım. Elinizde somut bir kanıt varsa paylaşın. Bu gerçek dışı yayınların devamı halinde tüm hukuki haklarımı kullanacağımı bildiririm.”

 

 

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#Metin Hara#Adriana Lima#Ünlü Aşkı

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