O sözler bana ait değil

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“Adriana’yı ben terk ettim. En son aradığında hüngür hüngür ağlıyordu, ‘Metin, help me, help me’ diyordu” dediği iddia edilen Metin Hara, bu sözlerin kendisine ait olmadığını söyledi:

“Özel hayatıma ilişkin uydurma detaylarla karşı karşıyayım. Elinizde somut bir kanıt varsa paylaşın. Bu gerçek dışı yayınların devamı halinde tüm hukuki haklarımı kullanacağımı bildiririm.”