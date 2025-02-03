O konseri hiç unutmuyorum!

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Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı ilk konserinden bahsetti.

Nazan Öncel'in ön grubu olarak ilk konserine çıktığını söyleyen şarkıcı, "Orada ekstra bir heyecanlıydım. 5 ayaklı küçük bir turne, ilk konser Altınoluk'taydı amfitiyatroda. Ben dansçılarım ayakkabısız, çorapsız, öyle bir konseptimiz vardı. Ama bilmiyorduk ki sahne tamamen taş. Ve böyle ayaklarımız yara içinde, kanamaya başlıyor falan, biz hiç bozmuyoruz ve dans etmeye devam ediyoruz. Minik zorlukları olmuştu. O yüzden hiç unutmuyorum o konseri" şeklinde konuştu.

İZEL'İN SESİ ÇOK GÜÇLÜ

Sosyal medyada 'Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal' akımına katılan Atiye; Sıla, Yaşar, Yalın, Aleyna Tilki, İrem Derici gibi isimlere sessiz kalarak bu isimlerden daha iyi olduğunu iddia etti.. İzel'de oyunu durduran Atiye; İzel'in çok güçlü bir sesi olduğunu söyledi.

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ATİYE'Yİ ŞAŞIRTAN SÜRPRİZ

Yıllar sonra ablası olduğunu öğrenen ve bir araya gelen şarkıcıya canlı yayında bir de sürpriz yapıldı. Ablasından gelen video karşısında oldukça şaşıran Atiye, "Çok uzun zamandır görüşemiyoruz. O Almanya'da yaşıyor. Çok duygulandım. Çok güzel bir sürpriz oldu. Hemen onu aramak istiyorum. Konuşmak istiyorum" dedi.