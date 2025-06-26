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O kadar vurdu, kırdı... Milyonlarca doları hiç ummadığı bir filmden kazandı!

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#Arnold Schwarzenegger#Danny Devito#Twins
O kadar vurdu, kırdı... Milyonlarca doları hiç ummadığı bir filmden kazandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 11:57

Dile kolay... Ünlü oyuncu tam 50 yıldır kamera karşısında bir kariyer inşa etti kendine... Yabancı bir ülkeden gittiği Hollywood'da tutundu... Hatta büyük bir şöhret ve servet sahibi oldu. Hepsinin de ötesinde çocuklarına çok ünlü bir soyadı bıraktı ki onlar da bunun nimetlerinden gayet güzel faydalanıyor zaten.

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Yıllar yılı aksiyon filmlerinin yıldızı olarak bilinen bu ünlü oyuncu, sanılanın aksine en çok parayı kazandığı filmi açıkladığında da herkesi şaşırttı. Çünkü herkesin düşündüğü gibi o para yıllarını verdiği seri halde çekilen aksiyon filmlerinden gelmedi.

Tam tersine bir komedi filminden geldi.

Bu ünlü oyuncu, Terminatör serisiyle hafızalara kazınan Arnold Schwarzenegger'dan başkası değil.

50 yılı aşkın başarılı kariyerinin kendisine en çok para kazandıran rolünü konuk olduğu bir sohbet programında açıkladı Schwarzenegger.

O kadar vurdu, kırdı... Milyonlarca doları hiç ummadığı bir filmden kazandı

Anlattığına göre filmden kar payı olduğu için Schwarzenegger, en çok parayı İkizler'den kazandı. Kasasına 40 milyon dolardan fazla para girdi. 

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Andy Cohen'in sunduğu Watch What Happens adlı programa katılan Arnold Schwarzenegger en büyük parayı başrolünü Danny DeVito ile paylaştığı Twins (İkizler) filminden kazandığını söyledi.

Schwarzenegger konuyu açıklamaya "En çok para kazandığım film Twins oldu. Çünkü paramız ve maaşımız yoktu" diyerek açıklamaya başladı. Buna rağmen nasıl bu kadar çok para kazandıklarını da "Filmden kar payımız vardı" diye anlattı.

İşin ilginç yanı yönetmenliğini Ivan Reitman'ın üstlendiği 1988 yapımı Twins, gişede büyük bir başarı elde etti. Sonuçta Arnold Schwarzenhegger ve Danny De Vito'nun da kar payı olduğu için İkizler filminden 40 milyon doların üzerinde para kazandılar.

O kadar vurdu, kırdı... Milyonlarca doları hiç ummadığı bir filmden kazandı

Schwarzenegger, bu filme kadar aksiyon yıldızı olarak tanınıyordu. 

Aslına bakılırsa Shwarzenegger'ın İkizler gibi bir komedi filminde oynaması da o dönemde herkesi şaşırtmıştı. Çünkü aktör o zamana kadar Terminatör başta olmak üzere Barbar Conan, Av (Predatör) gibi aksiyon filmlerinde oynamıştı.

Buna rağmen böyle bir aksiyon yıldızının bir komedi filminde oynaması belli ki büyük ilgi çekti ve film gişe rekorları kırdı. Hepsinin toplamında Schwarzenegger ve DeVito da kariyerlerinin en önemli kazançlarından birini elde etti. 

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#Arnold Schwarzenegger#Danny Devito#Twins

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